Πάτρα: Αυξημένη η ζήτηση για παραδοσιακές στολές για την 28η Οκτωβρίου- Οι φορεσιές που «πρωταγωνιστούν»

Για τη φετινή ζήτηση στις παραδοσιακές στολές ενόψει της 28ης Οκτωβρίου, αλλά και για τις ηλικίες που τις προτιμούν, τις τιμές και τις τάσεις που διαμορφώνονται, μίλησε στο thebest.gr ο Νίκος Μενούνος, ιδιοκτήτης καταστήματος με ενοικιάσεις παραδοσιακών στολών στην Πάτρα.

Όπως εξηγεί, η διάθεση των στολών έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και μία εβδομάδα, με την κινητικότητα να είναι αυξημένη λόγω των σχολικών γιορτών που πραγματοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου. «Ήδη από τις αρχές του μήνα νοικιάζουμε στολές για σχολικές εκδηλώσεις. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον», σημειώνει.

Φαντάροι, γυναίκες της Πίνδου και νοσοκόμες

Οι πιο δημοφιλείς επιλογές μέχρι στιγμής είναι οι κλασικές: «Οι στολές φαντάρων, οι γυναίκες της Πίνδου και οι νοσοκόμες είναι σταθερά στην πρώτη γραμμή της ζήτησης», αναφέρει ο κ. Μενούνος, εξηγώντας ότι πρόκειται για τύπους στολών που προτιμώνται κυρίως σε σχολικές γιορτές.

Από 15 έως 20 ευρώ η ενοικίαση

Η τιμή για την ενοικίαση στολών διαμορφώνεται σε λογικά επίπεδα, με μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τύπο και τον εξοπλισμό κάθε στολής. «Οι τιμές για την ενοικίαση στολών κυμαίνονται από 15 έως 20 ευρώ, ανάλογα με το είδος και τα αξεσουάρ που τη συνοδεύουν» σημειώνει.

Για παιδιά, έφηβους και μαθητές όλων των βαθμίδων

Η ζήτηση καλύπτει ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα. «Για τις σχολικές γιορτές, κυρίως απευθυνόμαστε σε ηλικίες 8 έως 10 ετών», αναφέρει ο κ. Μενούνος. Ωστόσο, για τις παρελάσεις υπάρχει ενδιαφέρον και από μεγαλύτερες ηλικίες. «Φέτος, βλέπουμε ιδιαίτερα έντονη συμμετοχή από μαθητές γυμνασίων και λυκείων, με πολλά λύκεια να επιλέγουν παραδοσιακές φορεσιές για την παρέλαση», προσθέτει.

Αυξημένη φέτος η ζήτηση

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φετινή χρονιά παρουσιάζει αύξηση στη ζήτηση σε σύγκριση με προηγούμενες. «Βλέπουμε περισσότερα σχολεία να αναζητούν παραδοσιακές στολές. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διατηρείται το ενδιαφέρον για την παράδοση και την ιστορική μνήμη», τονίζει.

Η φετινή 28η Οκτωβρίου φαίνεται να συνοδεύεται από μεγαλύτερη συμμετοχή και ενθουσιασμό, με τις παραδοσιακές φορεσιές να έχουν την τιμητική τους, δίνοντας ζωντάνια τόσο στις τοπικές εκδηλώσεις όσο και στην πολιτιστική ταυτότητα των νέων.