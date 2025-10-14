Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Αυξημένη η ζήτηση για παραδοσιακές στολές για την 28η Οκτωβρίου- Οι φορεσιές που «πρωταγωνιστούν»

Πάτρα: Αυξημένη η ζήτηση για παραδοσιακέ...
Βασίλης Τσελίκης
billtselikis10@gmail.com

Η προετοιμασία για τις σχολικές γιορτές ξεκίνησε δυναμικά στην Πάτρα

Για τη φετινή ζήτηση στις παραδοσιακές στολές ενόψει της 28ης Οκτωβρίου, αλλά και για τις ηλικίες που τις προτιμούν, τις τιμές και τις τάσεις που διαμορφώνονται, μίλησε στο thebest.gr ο Νίκος Μενούνος, ιδιοκτήτης καταστήματος με ενοικιάσεις παραδοσιακών στολών στην Πάτρα.

Όπως εξηγεί, η διάθεση των στολών έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και μία εβδομάδα, με την κινητικότητα να είναι αυξημένη λόγω των σχολικών γιορτών που πραγματοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου. «Ήδη από τις αρχές του μήνα νοικιάζουμε στολές για σχολικές εκδηλώσεις. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον», σημειώνει.

Φαντάροι, γυναίκες της Πίνδου και νοσοκόμες

Οι πιο δημοφιλείς επιλογές μέχρι στιγμής είναι οι κλασικές: «Οι στολές φαντάρων, οι γυναίκες της Πίνδου και οι νοσοκόμες είναι σταθερά στην πρώτη γραμμή της ζήτησης», αναφέρει ο κ. Μενούνος, εξηγώντας ότι πρόκειται για τύπους στολών που προτιμώνται κυρίως σε σχολικές γιορτές.

Από 15 έως 20 ευρώ η ενοικίαση

Η τιμή για την ενοικίαση στολών διαμορφώνεται σε λογικά επίπεδα, με μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τύπο και τον εξοπλισμό κάθε στολής. «Οι τιμές για την ενοικίαση στολών κυμαίνονται από 15 έως 20 ευρώ, ανάλογα με το είδος και τα αξεσουάρ που τη συνοδεύουν» σημειώνει.

Για παιδιά, έφηβους και μαθητές όλων των βαθμίδων

Η ζήτηση καλύπτει ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα. «Για τις σχολικές γιορτές, κυρίως απευθυνόμαστε σε ηλικίες 8 έως 10 ετών», αναφέρει ο κ. Μενούνος. Ωστόσο, για τις παρελάσεις υπάρχει ενδιαφέρον και από μεγαλύτερες ηλικίες. «Φέτος, βλέπουμε ιδιαίτερα έντονη συμμετοχή από μαθητές γυμνασίων και λυκείων, με πολλά λύκεια να επιλέγουν παραδοσιακές φορεσιές για την παρέλαση», προσθέτει.

Αυξημένη φέτος η ζήτηση

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φετινή χρονιά παρουσιάζει αύξηση στη ζήτηση σε σύγκριση με προηγούμενες. «Βλέπουμε περισσότερα σχολεία να αναζητούν παραδοσιακές στολές. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διατηρείται το ενδιαφέρον για την παράδοση και την ιστορική μνήμη», τονίζει.

Η φετινή 28η Οκτωβρίου φαίνεται να συνοδεύεται από μεγαλύτερη συμμετοχή και ενθουσιασμό, με τις παραδοσιακές φορεσιές να έχουν την τιμητική τους, δίνοντας ζωντάνια τόσο στις τοπικές εκδηλώσεις όσο και στην πολιτιστική ταυτότητα των νέων.

Ειδήσεις Τώρα

Γάζα: Η Διακήρυξη Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη και ευημερία

Έρχεται διήμερο με βροχές και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο η δυτική Ελλάδα

Ακρίβεια: Αύριο οι ανακοινώσεις για τις μειώσεις στις τιμές 1.000 προϊόντων

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα 28η Οκτωβρίου Παρέλαση Σχολεία στολές

Ειδήσεις