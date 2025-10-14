Μια στρουθοκάμηλος, η θαλάσσια αγελάδα και πολλά cd

O λογοτεχνικός αναγνωστικός πάγκος είναι και αυτός φορτωμένος

Την ώρα που στην αγορά ξεχύνονται σιγά σιγά μέχρι και τα… χριστουγεννιάτικα παραμύθια-στολίσατε;-, ο λογοτεχνικός αναγνωστικός πάγκος είναι και αυτός φορτωμένος με βιβλία που θα μείνουν, θα ξεχαστούν αργά ή γρήγορα, θα ξαναεκτυπωθούν , θα γίνουν πολτός βασιλικός, θα γίνουν share ή από στόμα σε στόμα σαν φιλιά πεταχτά και εν πάσει περιπτώσει μην πέφτετε όλοι πάνω στον Λάσλο Κρασναχορκάι. Υπάρχουν και αλλού μανταρινιές.

«Χθες»-Juan Emar (εκδ. Αλεξάνδρεια) Από μια βαθιά ρωγμή του χρόνου ξεπηδά αυτός ο Χιλιανός συγγραφέας που αξίζει να ανακαλύψετε. Ο Χιλιανός Άλβαρο Γιάνιες Μπιάντσι [Álvaro Yáñez Bianchi], γνωστότερος με το ψευδώνυμο Juan Emar ή Jean Emar (Σαντιάγο, 1893-1964), υπήρξε συγγραφέας, κριτικός τέχνης και ζωγράφος, ο μεγαλύτερος εκφραστής των κινημάτων της πρωτοπορίας στη χώρα του, τόσο στη λογοτεχνία όσο και στις πλαστικές τέχνες. Το συγγραφικό του έργο είναι μια φάλτσα στεκιά στο μπιλιάρδο της αβανγκάρντ και του μοντερνισμού . Στο «Χθες» το εγκεφαλικό σεξ σε οδηγεί στη λαιμητόμο, μια στρουθοκάμηλος καταπίνει μια λέαινα και τη χωνεύει αφοπλιστικά ενώ οι μύγες σε ένα ανδρικό ουρητήριο είναι μασέλες του χρόνου που μεταβάλλεται σαν λιωμένο πρόσωπο του Νταλί . Ένας καθημερινός περίπατος στο Σαν Αγουστίν δε Τάνγκο μια παροξυσμική ωδή στον ανθρώπινο νου και στο χιούμορ που κρύβει η φιλοσοφία . Ένα πρωτότυπα παράδοξο βιβλίο για μια εποχή που η κανονικότητα είναι το αποδεκτό καταφύγιο.

«Κρυφά διαμάντια»-Holly Brickley (εκδ.Μεταίχμιο) Τριαντάρης τσέος (CEOS) παρουσιάζει το βιβλίο σε κεντρικό ξενοδοχείο των Πατρών: «Στοχεύουμε σε αναγνωστικό κοινό που στην Πάτρα άκουγε φανατικά mojo και ξημεροβραδιαζόταν στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου, μιλένιαλς δηλαδή που ήπιανε βαρέλια μπίρας και μοχίτο, είδανε τους δίδυμους πύργους να σημαδεύουν ξώφαλτσα και τη δική τους ζωή και είχαν για ευαγγέλιο το High Fidelity και τους Raining Pleasure. Tώρα έχουν από δύο παιδιά και ένα διαζύγιο, σκέφτονται πως όλα πήγαν υπέροχα λάθος, τους κοροϊδεύουν οι νεότεροι που χρησιμοποιούν Facebook και διαβάζουν τρία με δέκα βιβλία τον χρόνο». Δεν είπε τίποτα για το στόρι του βιβλίου αλλά με λίγες λέξεις: κορίτσι αγαπά τη μουσική παραπάνω από το αγόρι της ζωής της, μέχρι που καταλαβαίνουν παρέα τα λάθη στα όρια των εγωισμών και της φιλίας και πρέπει να προλάβουν πριν ξημερώσει το 2010.