Κατερίνα Καινούργιου: Χωρίς μακιγιάζ,με κολάν και φουσκωμένη κοιλίτσα στην Αθήνα

Μια άκρως χαλαρή και casual εμφάνιση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στο κέντρο της Αθήνας, μακριά από τα φώτα των τηλεοπτικών πλατό.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια του Super Κατερίνα εντοπίστηκε σε χαλαρή βόλτα και shopping, φορώντας ένα άνετο και στιλάτο outfit.

Η Κατερίνα, χωρίς ίχνος μακιγιάζ, έδειχνε πιο φυσική, φρέσκια και ευτυχισμένη από ποτέ. Επέλεξε ένα oversized γαλάζιο πουκάμισο που έκρυβε την κοιλίτσα της, μαύρο κολάν και chunky μαύρα μποτάκια, ολοκληρώνοντας το look με μαύρο καπέλο baseball και γυαλιά ηλίου.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr