Κατερίνα Καινούργιου: Χωρίς μακιγιάζ,με κολάν και φουσκωμένη κοιλίτσα στην Αθήνα

Χαλαρή και casual εμφάνιση
Μια άκρως χαλαρή και casual εμφάνιση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στο κέντρο της Αθήνας, μακριά από τα φώτα των τηλεοπτικών πλατό.
Η αγαπημένη παρουσιάστρια του Super Κατερίνα εντοπίστηκε σε χαλαρή βόλτα και shopping, φορώντας ένα άνετο και στιλάτο outfit.
Η Κατερίνα, χωρίς ίχνος μακιγιάζ, έδειχνε πιο φυσική, φρέσκια και ευτυχισμένη από ποτέ. Επέλεξε ένα oversized γαλάζιο πουκάμισο που έκρυβε την κοιλίτσα της, μαύρο κολάν και chunky μαύρα μποτάκια, ολοκληρώνοντας το look με μαύρο καπέλο baseball και γυαλιά ηλίου.
Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr
Έρχεται διήμερο με βροχές και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο η δυτική Ελλάδα
Πάτρα: Στους δρόμους σήμερα ΑΔΕΔΥ και εργατικά σωματεία για το εργασιακό νομοσχέδιο- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Πανεπιστήμιο Πατρών: Τελετή Αναγόρευσης της Victoria J. Hislop σε Επίτιμη Διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr