Ποιοι ανήλικοι πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση

Στον χρηστικό οδηγό της ΑΑΔΕ πέρα από τους υπόχρεους ενήλικες σε φορολογική δήλωση, υπόχρεοι είναι και οι ανήλικοι, μόνο για το εισόδημα από προσωπική (μισθωτή εργασία) ή από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.

Τα υπόλοιπα εισοδήματά του προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που ασκεί γονική μέριμνα.

Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ αναφέρει:

Α. Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ενήλικος, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι, όταν αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα (άρθρα 30-34 ν. 4172/2013), πηγής Ελλάδας ή εξωτερικού (άρθρο 5 ν.4172/2013), για όλα τα εισοδήματά του, φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα (παρ. 1 άρθρου 67 ν.4172/2013),

Β. Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ανήλικος, μόνο για το εισόδημα από προσωπική (μισθωτή) εργασία ή από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του. Τα λοιπά εισοδήματά του προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.

Γ. Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α ν. 4172/2013

α) ενήλικος όταν αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα πηγής Ελλάδας φορολογούμενο με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενο και

β) ανήλικος μόνο για το εισόδημα πηγής Ελλάδας από προσωπική (μισθωτή) εργασία ή από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του (τα λοιπά εισοδήματά του πηγής Ελλάδας προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα).

Για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, και τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους (Α. 1036/2020 και παρ. 4 άρθρου 11 ν.4172/2013) .

Στην περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης συζύγων, ο σύζυγος είναι υπόχρεος και για τη δήλωση των εισοδημάτων της συζύγου του.