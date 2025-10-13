ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Αλέξης Τσαφαλόπουλος τάσσεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη

Ο πλωτάρχης ε.α. του Λιμενικού Σώματος, Αλέξης Τσαφαλόπουλος, τάσσεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη για τις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

"Ο Αλέξης Τσαφαλόπουλος ανήκει στη ΝΔ από τα μαθητικά του χρόνια, αρχικά ως μέλος της ΜΑΚΙ, και μετέπειτα ως μέλος της ΟΝΝΕΔ Αχαϊας, ενώ διέγραψε μια λαμπρή καριέρα ως αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος.

Αιτιολογώντας τη στήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, αναφέρει τα εξής: «Με απόλυτη πίστη στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζω τη θερμή μου στήριξη στην υποψηφιότητα του Αντώνη Κουνάβη για την προεδρία της ΔΕΕΠ Αχαΐας.

Ο Αντώνης Κουνάβης έχει αποδείξει διαχρονικά την αφοσίωσή του στην παράταξη, την κοινωνία και τον τόπο μας. Με συνέπεια, ήθος και δημιουργικό πνεύμα, υπηρέτησε την πολιτική με γνώμονα την ενότητα, τη συνεργασία και την προώθηση λύσεων για τους πολίτες της Αχαΐας.

Η εμπειρία του, η ανοιχτή του σκέψη και η ικανότητά του να ενώνει ανθρώπους από διαφορετικές αφετηρίες αποτελούν εγγύηση για τη συνέχεια μιας ισχυρής, ανανεωμένης και αποτελεσματικής ΔΕΕΠ που στέκεται κοντά στη βάση μας και στηρίζει ουσιαστικά το κυβερνητικό έργο.

Είμαι βέβαιος ότι υπό την ηγεσία του Αντώνη Κουνάβη, η Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα θα συνεχίσει να προχωρά με ενότητα, όραμα και δυναμισμό.

Ως εκ τούτου, με πίστη στο κοινό μας μέλλον, στηρίζω με θέρμη τον Αντώνη Κουνάβη» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.