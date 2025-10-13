Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15/10/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά & θεία
ΔΕΣΠΟΙΝΑ χήρα ΝΙΚ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 80
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 14-10-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος Παλληκαρόπουλος, Φλώρα & Δημήτριος Τρασάνης, Φωτεινή & Νικόλαος Δρίζης, Γεωργία & Γεώργιος Χάλας
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Αντώνιος Κοκκινάκης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΜΙΝΙΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΧ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 103)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΘΕΟΔΟΣΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΝΤΟΥΚΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ,
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΟ ΕΥΑΓΓ.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΑΛΙ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΒΑΣΙΛΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 - 10 - 2025 & ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.00 Μ.Μ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΣΟΚΩΣΤΑΣ,
ΒΑΣΙΛΗΣ & ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 78)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΚΤΑΙΟΥ ΡΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΠΥΡ. ΜΠΑΛΑ
ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Τρίτη 14-10-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΖΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΡΕΤΗ ΜΠΑΛΑ, ΤΑΣΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΜΠΑΛΑ, ΠΑΤΡΟΥΛΑ (χήρα) ΧΡ. ΜΠΑΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε την Τετάρτη 15-10-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Μοναστηρακίου Δωρίδος.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΕΦΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΔΑΝΙΗΛ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Τετάρτη 15-10-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΤΣΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΤΕΤΗ ΔΑΝΙΗΛ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------------
KHΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΨΑΡΡΑΚΟΥ
Σύζυγος ΖΑΧΑΡΙΑ ΨΗΛΟΥ
ΕΤΩΝ 57
Κηδεύουμε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Βουλομένου (Αιγίου).
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3.30 μ.μ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ζαχαρίας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Θεώνη, Απόστολος
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ: Σοφία (χήρα) Χρ. Ψαρράκου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Κανέλλος & Ειρήνη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ 26910.23300, 6944323276.
--------------------------
