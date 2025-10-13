Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15/10/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά & θεία    

ΔΕΣΠΟΙΝΑ χήρα ΝΙΚ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 80

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 14-10-2025 και ώρα  12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος Παλληκαρόπουλος, Φλώρα & Δημήτριος Τρασάνης, Φωτεινή & Νικόλαος Δρίζης, Γεωργία & Γεώργιος Χάλας

Ο  ΑΔΕΛΦΟΣ: Αντώνιος Κοκκινάκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜ.

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΜΙΝΙΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email goupos@yahoo.gr

------------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΧ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 103)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΘΕΟΔΟΣΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΝΤΟΥΚΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ       

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 86 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΟ ΕΥΑΓΓ.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 76

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΑΛΙ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΒΑΣΙΛΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. 

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email goupos@yahoo.gr

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 81

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 - 10 - 2025 & ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.00 Μ.Μ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΣΟΚΩΣΤΑΣ,

ΒΑΣΙΛΗΣ & ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

---------------

ΚΗΔΕΙA    

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 78)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 3.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΚΤΑΙΟΥ ΡΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  αγαπημένη  μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ  ΣΠΥΡ. ΜΠΑΛΑ

ΕΤΩΝ  93

Κηδεύουμε την Τρίτη 14-10-2025  &  ώρα 12  μεσ. από τον Ιερό Ναό  Αγίας Σοφίας Πατρών.

Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ   ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΖΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΡΕΤΗ ΜΠΑΛΑ, ΤΑΣΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΜΠΑΛΑ, ΠΑΤΡΟΥΛΑ (χήρα) ΧΡ. ΜΠΑΛΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ  81

Κηδεύουμε την Τετάρτη  15-10-2025  & ώρα  11 π. μ.  από  τον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Μοναστηρακίου Δωρίδος.

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΕΦΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ  ΝΙΚ. ΔΑΝΙΗΛ
 
ΕΤΩΝ  92

Κηδεύουμε την Τετάρτη 15-10-2025  & ώρα  11 π. μ.  από  τον Ιερό  Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.  

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΤΣΑ

Η  ΚΟΡΗ  ΤΟΥ : ΤΕΤΗ  ΔΑΝΙΗΛ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------------

KHΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη  μας 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΨΑΡΡΑΚΟΥ

Σύζυγος  ΖΑΧΑΡΙΑ  ΨΗΛΟΥ       

ΕΤΩΝ  57  

Κηδεύουμε  την Τρίτη 14  Οκτωβρίου  2025  και  ώρα 4 μ.μ.  από  τον  Ιερό  Ναό  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΟΣ  Βουλομένου (Αιγίου).

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΕΙΝΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ   ΩΡΑ  3.30 μ.μ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ζαχαρίας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Θεώνη,  Απόστολος 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ: Σοφία  (χήρα) Χρ.  Ψαρράκου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Κανέλλος  &  Ειρήνη                                     

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ                        

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

 ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ 26910.23300, 6944323276.

--------------------------

--------------------------

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Γραφεία Τελετών Παπαδόπουλου Γραφείο Τελετών Φραντζής Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Μπούρας Σαμιώτης Γραφείο Τελετών Ανδρέου Κιάφα Γραφείο Τελετών Γαλιατσάτος

