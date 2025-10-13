Πάτρα: Το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου γιόρτασε τα 49 χρόνια παρουσίας του - ΦΩΤΟ

Το χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πάτρας γιορτάζει φέτος 49 χρόνια ζωής. Με αφορμή την συμπλήρωση σχεδόν μισού αιώνα δράσης μέσα από την ερασιτεχνική έκφραση και δημιουργία, τα μέλη του χορευτικού σε συνδυασμό και με την έναρξη της νέας χρονιάς, αντάμωσαν το βράδυ της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου, στο χώρο των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων.

Εκεί υπό της ήχους της ορχήστρας του Λάμπρου Τζόκα, με την φιλική συμμετοχή του Περικλή Αλιώπη και της Ιωάννα Ζιάκου, στήθηκε μια ξεχωριστή γιορτή, με τα μέλη και τους φίλους του χορευτικού να ζουν μια καταπληκτική βραδιά, συνοδεία τραγουδιών και χορών απ’ όλη την Ελλάδα.

Από το χώρο των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων τα μέλη του Χορευτικού για μία ακόμα φορά διαμήνυσαν, πως θα συνεχίσουν να πορεύονται αταλάντευτα στο δρόμο και τις αξίες της «ερασιτεχνικής έκφρασης» που χρόνια τώρα εμπνέουν δάσκαλους και μαθητές, οδηγώντας τους στα μονοπάτια της δημιουργίας, εκφράζοντας κάθε πτυχή της ζωής του λαού για πρόοδο, ευημερία, λευτεριά, δικαιοσύνη.

Εκφράζοντας παράλληλα την βούλησή τους να παραμείνουν πιστά στη ρότα με τις αξίες της ερασιτεχνικής δημιουργίας, κάνοντας τη δική τους πρόβα τζενεράλε για ένα δικαιότερο κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.