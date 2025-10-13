Πάτρα: Τιμήθηκε η ιατρός Μαριάννα Σταματιάδου

Την περασμένη Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 σε τελετή αφιερωμένη στα 50 χρόνια από την ίδρυση του περιοδικού ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ του επιστημονικού περιοδικού της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τιμήθηκε η συμπολίτισσα ιατρός παθολόγος και πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων Μαριάννα Σταματιάδου.

Η κ. Σταματιάδου τιμήθηκε για την προσφορά της ως Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ.

Η κ. Σταματιάσου που διατελεί και Μέλος του Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας εδώ και αρκετά χρόνια καθώς και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, ευχαριστεί δημοσίως με ανακοίνωση της, την Πρόεδρο του Δ.Σ. στην Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου, κ. Γελαστοπούλου Ελένη, Επιδημιολόγο και τον νυν Διευθυντή Σύνταξης του περιοδικού, κ. Τριάντο Χρήστο καθώς και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.