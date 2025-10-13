Αιγιάλεια: Έφυγε από τη ζωή η Παναγιώτα Ψαρράκου σε ηλικία 57 ετών

Back to Top
Αιγιάλεια
Βαρύ πένθος στην κοινωνία της Αιγιαλείας

Βαρύ πένθος στην κοινωνία της Αιγιαλείας για την απώλεια της Παναγιώτας Ψαρράκου, συζύγου Ζαχαρία Ψηλού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 4:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βουλομένου Αιγίου.

Ειδήσεις