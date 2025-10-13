Αιγιάλεια: Έφυγε από τη ζωή η Παναγιώτα Ψαρράκου σε ηλικία 57 ετών

Βαρύ πένθος στην κοινωνία της Αιγιαλείας
Βαρύ πένθος στην κοινωνία της Αιγιαλείας για την απώλεια της Παναγιώτας Ψαρράκου, συζύγου Ζαχαρία Ψηλού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 4:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βουλομένου Αιγίου.
