Αιγιάλεια: Έφυγε από τη ζωή η Παναγιώτα Ψαρράκου σε ηλικία 57 ετών

Βαρύ πένθος στην κοινωνία της Αιγιαλείας για την απώλεια της Παναγιώτας Ψαρράκου, συζύγου Ζαχαρία Ψηλού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 4:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βουλομένου Αιγίου.