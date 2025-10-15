Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Οκτωβρίου

Σήμερα 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Λουκιανού πρεσβυτέρου Αντιοχείας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Λουκιανός,

Λουκιανή.

Άγιος Λουκιανός ο ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αντιοχείας

Ο Άγιος Λουκιανός καταγόταν από τα Σαμόσατα της Συρίας και ήταν γόνος ευσεβούς οικογενείας. Έλαβε την απαραίτητη μόρφωση και μετά το θάνατο των γονέων του, σε ηλικία 12 ετών, μοίρασε την περιουσία του στους πτωχούς.

Εντρύφησε στην μελέτη της Αγίας Γραφής και όντας γνώστης της εβραϊκής, διόρθωσε και συμπλήρωσε τις μεταφράσεις των Ο΄, του Ακύλα, του Συμμάχου και του Διοκλητιανού επί τη βάσει του πρωτοτύπου, δωρίζοντας την μετάφρασή του στην εκκλησία της Νικομηδείας.

Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στην Αντιόχεια και διακρίθηκε για την ζέση του κηρύγματός του, με το οποίο παρακινούσε τους πιστούς στο μαρτύριο. Όταν πληροφορήθηκε ότι ο Διοκλητιανός καταδίωκε στη Νικομήδεια τους Χριστιανούς εγκατέλειψε την Αντιόχεια και πήγε εκεί για να τους συμπαρασταθεί. Συνελήφθη όμως από τον Διοκλητιανό, φυλακίσθηκε και ετελεύτησε από πείνα.

Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού και η Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών.