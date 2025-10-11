Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ναυμαχία Ναυπάκτου - Η εντυπωσιακή αναπαράσταση στο Ενετικό Λιμάνι

Ναυμαχία Ναυπάκτου - Η εντυπωσιακή αναπα...

Ένα μοναδικό θέαμα

Η Τελετή Αναπαράστασης της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου εντυπωσιακή και φέτος, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εκατοντάδων θεατών που κατέκλυσσαν το Ενετικό Λιμάνι για να παρακολουθήσουν από κοντά μία μοναδική εμπειρία ιστορικής αναβίωσης.

Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), το ιστορικό γεγονός που σημάδεψε την Ευρώπη και τον κόσμο.

Οι φετινές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδος και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά τη Ναύπακτο ως τόπο με βαθιά ιστορική μνήμη και έντονη πολιτιστική ταυτότητα.

Δείτε live

Ειδήσεις Τώρα

Τραγωδία στη Σαντορίνη: Πνίγηκε 4χρονο παιδί σε πισίνα ξενοδοχείου

Τρίπολη: Εκτός ΜΕΘ ο 12χρονος μετά την επίθεση με μαχαίρι

Τενεσί: «Μία από τις πιο φρικτές σκηνές»- Οι ελπίδες για επιζώντες μειώνονται

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ναυμαχία Ναυπάκτου

Ειδήσεις