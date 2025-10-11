Ναυμαχία Ναυπάκτου - Η εντυπωσιακή αναπαράσταση στο Ενετικό Λιμάνι

Η Τελετή Αναπαράστασης της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου εντυπωσιακή και φέτος, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εκατοντάδων θεατών που κατέκλυσσαν το Ενετικό Λιμάνι για να παρακολουθήσουν από κοντά μία μοναδική εμπειρία ιστορικής αναβίωσης.

Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), το ιστορικό γεγονός που σημάδεψε την Ευρώπη και τον κόσμο.

Οι φετινές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδος και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά τη Ναύπακτο ως τόπο με βαθιά ιστορική μνήμη και έντονη πολιτιστική ταυτότητα.

