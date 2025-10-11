Τζίνα Αλιμόνου: «Όλοι μπορεί να χάσουμε τον έλεγχο, αυτό δεν σημαίνει πως οι άλλοι πρέπει να το ανεχτούν»

Την πρώτη της συνέντευξη μετά την καταδίκη του πρώην συντρόφου της για ενδοοικογενειακή βία παραχώρησε η Τζίνα Αλιμόνου. Ο άνδρας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με αναστολή από το αυτόφωρο δικαστήριο, για περιστατικό που σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με την ίδια, όλα ξεκίνησαν όταν του ζήτησε βοήθεια λόγω βλάβης στο αυτοκίνητό της. Μεταξύ τους υπήρξε έντονη λογομαχία, ενώ λίγες ώρες αργότερα, εκείνος επέστρεψε στο σπίτι της και την χτύπησε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, η ηθοποιός έκανε λόγο για έναν καλό άνθρωπο και αναγνώρισε ότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να βγει εκτός ελέγχου κάποια στιγμή. Αυτό ωστόσο, όπως δήλωσε, δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να ανεχτεί τη συμπεριφορά του. «Θεωρώ ότι είναι ένας καλός άνθρωπος. Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε σε κάποια κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να το δεχτούμε. Πρέπει να τιμωρηθεί αυτό το πράγμα και έτσι πιστεύω θα δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας για όλους μας», είπε αρχικά.

Περιγράφοντας το συμβάν, ανέφερε: «Ήμουν μόνη μου εκείνο το βράδυ, με αυτόν τον άνθρωπο είχαμε μια σχέση στο παρελθόν, έχουμε μείνει φίλοι, χωρίς να βρισκόμαστε. Εγώ ζήτησα μια εξυπηρέτηση για ένα πρακτικό θέμα και έτσι βρεθήκαμε σε μια συνάντηση που ήταν έξω από την οικία μου».

