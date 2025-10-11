Η Γη της ελιάς- spoiler: Ο Λυκούργος σκοτώνει τον Μανούσο

Ραγδαίες και δραματικές εξελίξεις έρχονται στον 5ο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του MEGA «Η Γη της ελιάς», με τον Λυκούργο να φτάνει στα άκρα και να γίνεται δολοφόνος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, ένα ακόμα δράμα θα ξεδιπλωθεί στη «Γη της ελιάς», που μεταδίδεται καθημερινά στο MEGA. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντας θα βρεθεί η βεντέτα που έχει ξεσπάσει, η οποία δεν έχει καθόλου καλή κατάληξη. Ο Μανούσος θα πυροβολήσει τον Παρασκευά στην καρδιά και τότε ο Λυκούργος αναμένεται να πάρει τον νόμο στα χέρια του και τον σκοτώνει.

Όλα αρχίζουν από το μένος του Μανούσο, ο οποίος αποφασισμένος να κάνει τα πάντα προκειμένου να εκδικηθεί τον Λυκούργο για όσα συνέβησαν πριν χρόνια ανάμεσα στις οικογένειές τους. Η στάση του νεαρού έχει προβληματίσει ιδιαίτερα τον Λυκούργο, ο οποίος φοβάται για τις επόμενες κινήσεις του. Και όπως θα δούμε στα προσεχή επεισόδια δεν έχει κι άδικο. Συγκεκριμένα μια μέρα, ο Μανούσος παρακολουθεί στενά τον Παρασκευά και προσπαθεί να βρει την κατάλληλη ευκαιρία για να τον σκοτώσει μιας και πιστεύει πως είναι γιος του Λυκούργου. Ο Παρασκευάς δεν έχει αντιληφθεί πως ο Μανούσος έχει γίνει σκιά του.

Κάποια στιγμή, ο τελευταίος βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία βγάζει το όπλο του, σημαδεύει το νεαρό και τον πυροβολεί στην καρδιά. Ο Παρασκευάς πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος και χάνει πολύ αίμα. Στη συνέχεια, τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο ενώ ο Λυκούργος όταν αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί και σοκαρισμένος αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να τιμωρήσει τον Μανούσο για το κακό που έκανε στον Παρασκευά. Έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ο Λυκούργος τον σκοτώνει! Αμέσως μετά ενημερώνει τον Κουράκο ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα αλλά συλλαμβάνεται. Κι ενώ ο Λυκούργος ετοιμάζει την κατάθεσή του, η Φρύνη, η Χάιδω κι η Βασιλική τρέχουν στο νοσοκομείο. Οι γιατροί τις ενημερώνουν πως ο Παρασκευάς χειρουργείται και όλες προσεύχονται να γίνει ένα θαύμα και να σωθεί. Παράλληλα, οι Ρουσσάκηδες μαθαίνουν για την δολοφονία του Μανούσου, καθώς και την εμπλοκή του με το trafficking και πέφτουν από τα σύννεφα. Μάλιστα, η Αλεξάνδρα αποφασίζει να πάει στη Μάνη προκειμένου να συμπαρασταθεί στη Χάιδω. Οι μέρες περνούν και η υγεία του Παρασκευά παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, ενώ ο Λυκούργος αφήνεται ελεύθερος.

Η Ασπασία μαθαίνει την αλήθεια για τον Κίμωνα και ορκίζεται να εκδικηθεί τον Δημοσθένη

Η Ασπασία βρίσκεται σε πανικό και κάνει τα πάντα προκειμένου να καταφέρνει να μαζέψει τα χρήματα που της ζητάει ο άγνωστος στο τηλέφωνο και πια βρίσκεται ένα βήμα από τις αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κίμωνα. Παρόλο που εκείνη αγωνιά για τον Παρασκευά, καθώς έχει μάθει τι έχει συμβεί, ετοιμάζεται για τη συνάντησή της με τον εκβιαστή που δηλώνει ότι γνωρίζει τα πάντα για το θάνατο του γιου της. Δίπλα της σε αυτή την προσπάθεια για να μάθει επιτέλους την αλήθεια είναι η Κούλα και ο Λεοντιάδης τη στηρίζουν σε κάθε βήμα. Λίγο μετά, η Ασπασία φτάνει στο σημείο συνάντησης με τον εκβιαστή και μαθαίνει τη σκληρή αλήθεια για τον νεκρό γιο της και τον ρόλο του Δημοσθένη.

Σοκαρισμένη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει όλα αυτά που έμαθε για τον άντρα που αγάπησε και παντρεύτηκε, ενώ η Κούλα κι ο Λεοντιάδης της συμπαραστέκονται. Κι ενώ ο Δημοσθένης συνεχίζει ανενόχλητος τις παρανομίες του, δεν μπορεί να φανταστεί πως δύο μήνες η ζωή του σταδιακά θα ανατραπεί. Κι αυτό γιατί εκείνος ετοιμάζεται να πάει στα Χάνια μαζί με την Αμαλία για τον γάμο της Δάφνης και του Παυλή, αδιαφορώντας για την παρουσία της Ασπασίας. Όμως τότε, οι πληροφορίες που περίμενε εκείνη τόσο καιρό έρχονται και τώρα πια είναι σίγουρη ότι ο Κίμωνας δεν αυτοκτόνησε, αλλά έπεσε θύμα της παράνομης δράσης του πατέρα του. Η Ασπασία είναι πλέον αποφασισμένη να εκδικηθεί τον Δημοσθένη για τον άδικο θάνατο του γιου της.