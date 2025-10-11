Grand Hotel- spoiler: Αλίκη και Άρης παγιδεύονται σε θανάσιμο κίνδυνο

Η αγωνία φτάνει στο αποκορύφωμά της στα επόμενα επεισόδια του «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1, με συναρπαστικές και ανατρεπτικές εξελίξεις να ξετυλίγονται σύντομα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel», που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1, η Αλίκη και o Άρης παγιδεύονται σε θανάσιμο κίνδυνο. Όπως θα δούμε, τελικά, καταφέρνουν να ξεφύγουν αλλά ο Ρήγας είναι αποφασισμένος να απομακρύνει εκείνον από την Αλίκη.

Όλα αρχίζουν καθώς η Αλίκη προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να χωρίσει και να απαλλαγεί από την παρουσία του Ρήγα. Έτσι αποφασίζει να πάει στο σπίτι των απαγωγέων ζητώντας από τη Φρίντα να αποπροσανατολίσει τον Ρήγα. Όμως ο Άρης αρνείται να την αφήσει να πάει μόνη της. Κι ενώ η Φρίντα καταφέρνει να ξεφύγει από τον Ρήγα με την βοήθεια του Βλάσση, η Αλίκη και ο Άρης παγιδεύονται σε έναν θανάσιμο κίνδυνο. Τελικά, καταφέρνουν να ξεφύγουν αλλά ο Ρήγας είναι αποφασισμένος να απομακρύνει εκείνον από την Αλίκη.

Έτσι, της αποκαλύπτει ότι ο Άρης είναι ο πρώτος που γνώριζε την πρόθεσή του να πουλήσει το ξενοδοχείο. Τα δύο πρόσωπα του Άρη εξοργίζουν την Αλίκη, η οποία όντας έξαλλη τον αντιμετωπίζει ευθέως απαιτώντας να μάθει την αλήθεια: ποιος πραγματικά είναι ο Άρης Δανέζης και τι δουλειά έχει στο «Grand Hotel». Εκείνος, μην έχοντας άλλη επιλογή και θέλοντας να κερδίσει την καρδιά της, της αποκαλύπτει ότι είναι ο δημοσιογράφος με το ψευδώνυμο Φιλιππόπουλος και ότι ο στόχος τους είναι κοινός: να πληρώσει ο Ρήγας για όσα έχει κάνει.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, με την δολοφονία της Ρεγγίνας, η αγοραπωλησία του «Grand Hotel» ακυρώνεται, ενώ ο αστυνόμος Κομνηνός ανακρίνει ως υπόπτους τόσο τον Ρήγα όσο και την Κυβέλη. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον, μόλις όμως βρίσκονται μόνοι, ο Ρήγας την πολιορκεί για μια ακόμα φορά. Την επόμενη μέρα, ο Άρης ζητάει επίμονα από την Αλίκη να του πει λεπτομέρειες για την ζωή του Ρήγα και αποφασίζει να πλησιάσει τον πιο στενό του άνθρωπο: την κυρία Θεοδώρα. Παράλληλα η Αλίκη, με τη βοήθεια της Φρίντας, ανοίγει τη θυρίδα του Άρη για να μάθουν αν τους κρύβει κάτι.

Ένα σπασμένο ρολόι επιβεβαιώνει το οικογενειακό δράμα του Άρη και ένα όνομα στην ατζέντα του δημιουργεί νέα ερωτήματα που οδηγούν αναπάντεχα στην υπόθεση του Αλέξανδρου σχετικά με τον θάνατο της Βασιλικής Ασλάνογλου. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι Γαζήδες οργώνουν μια δεξίωση για να «ζωντανέψουν» τη φήμη του ξενοδοχείου, αλλά ο δημοσιογράφος Φιλιππόπουλος ξαναχτυπά…