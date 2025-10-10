Η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών «έντυσε» μουσικά το Welcome to UP 2025- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση Welcome to UP 2025, όπου η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσίασε το φετινό της μουσικό πρόγραμμα στο Πάρκο της Ειρήνης, στην Πανεπιστημιούπολη.

Η συναυλία πρόσφερε στο κοινό μια ζεστή και μελωδική υποδοχή για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, με τη συμμετοχή της Χορωδίας και μιας μικρής ορχήστρας, που πλαισίωσε αρμονικά το πολυφωνικό ρεπερτόριό της.

Με την ενέργεια και τη μουσική ευαισθησία που τη χαρακτηρίζει, η Χορωδία ενθουσίασε το κοινό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον σημαντικό της ρόλο στη μουσική και πολιτιστική ζωή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η βραδιά έκλεισε με θερμό χειροκρότημα, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση του Πανεπιστημίου στις ποιοτικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συνεχίζεται δυναμικά.