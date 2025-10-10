Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 11 και την Δευτέρα 13-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΤΩΝ 88
Κηδεύουμε το Σάββατο 11-10-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΕΙΡΗΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΒΙΑ
(ΛΟΓΙΣΤΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ) - ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΔΩΣΗ - ΚΑΡΑΒΙΑ
Η ΚΟΡΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
Η ΜΗΤΕΡΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΚΑΡΑΒΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΣΚΟΥΤΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ "ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ".
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΟ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
{ΕΤΩΝ 74}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (ΝΕΟ)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
-------------------
KHΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΚΩΝ. ΣΑΜΙΟ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε το Σάββατο 11-10-2025 και ώρα 3 μ.μ από τον Ιερό Ναό Aγίου Χριστοφόρου Ρίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ρίου Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Σταυρούλα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Μαρία Σαμίου & Σέρμπος Κετσογιάν,
Μυρτώ Σαμίου & Νικόλαος Γιώτης,
Αικατερίνη Σαμίου & Ηλίας Κοτλίτσας.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ:
Ιάσωνας, Ελπίδα, Σπυρίδων, Σταύρος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΗΡ. ΣΠΥΡ. ΓΙΑΝΝΕΑ
{ΕΤΩΝ 78}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΕΑ,
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ & ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΡΑΠΑΣΑΡΔΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΝΤΩΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΥΛ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού & θείο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΟΛΙΤΗ
ΕΤΩΝ: 89
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 11-10-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Παραλίας Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος Πολίτης
Γεώργιος Πολίτης
Ιωάννα & Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος
Παναγιώτης Μυρζές
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΛΙΚΗ χήρα ΑΝΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΠΥΡ. ΤΖΩΡΑ
{ΕΤΩΝ 87}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΞΥΛΟΥΡΓΟ – ΕΤΩΝ 89)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 13/10/2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγίας Μαρίνας Τριταίας (Δήμου Ερυμάνθου).
Η νύφη του: Ελισάβετ (χήρα) Παν. Ζαχαροπούλου
Οι ανιψιές του: Αναστασία, Ευαγγελία, Ξανθή
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
----------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr