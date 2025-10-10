Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 11 και την Δευτέρα 13-10-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΤΩΝ  88

Κηδεύουμε το Σάββατο 11-10-2025  & ώρα  12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΕΙΡΗΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας 

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΒΙΑ

(ΛΟΓΙΣΤΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ) - ΕΤΩΝ 69

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΔΩΣΗ - ΚΑΡΑΒΙΑ

Η ΚΟΡΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.

Η ΜΗΤΕΡΑ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΚΑΡΑΒΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΣΚΟΥΤΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ "ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ".

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΡΙΣΤΟ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

{ΕΤΩΝ 74}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 4 Μ.Μ.  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (ΝΕΟ)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΟΥΛΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

-------------------

KHΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΚΩΝ. ΣΑΜΙΟ

ΕΤΩΝ 85

Κηδεύουμε το Σάββατο 11-10-2025 και ώρα 3 μ.μ από τον Ιερό Ναό Aγίου Χριστοφόρου Ρίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ρίου Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Σταυρούλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Μαρία Σαμίου & Σέρμπος Κετσογιάν,
Μυρτώ Σαμίου & Νικόλαος Γιώτης,
Αικατερίνη Σαμίου & Ηλίας Κοτλίτσας.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ:
Ιάσωνας, Ελπίδα, Σπυρίδων, Σταύρος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΗΡ. ΣΠΥΡ. ΓΙΑΝΝΕΑ

{ΕΤΩΝ 78}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΕΑ,

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ & ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΡΑΠΑΣΑΡΔΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΝΤΩΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΥΛ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού & θείο   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΠΟΛΙΤΗ

ΕΤΩΝ: 89

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 11-10-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Παραλίας Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος Πολίτης

Γεώργιος Πολίτης

Ιωάννα & Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος

Παναγιώτης Μυρζές

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ     

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΛΙΚΗ χήρα ΑΝΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΠΥΡ. ΤΖΩΡΑ

{ΕΤΩΝ 87}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΞΥΛΟΥΡΓΟ – ΕΤΩΝ 89)

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 13/10/2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγίας Μαρίνας Τριταίας (Δήμου Ερυμάνθου).

Η νύφη του: Ελισάβετ (χήρα) Παν. Ζαχαροπούλου

Οι ανιψιές του: Αναστασία, Ευαγγελία, Ξανθή

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

----------------

