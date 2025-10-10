Back to Top
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας σήμερα 10/10: 10 διάσημοι Έλληνες που πέρασαν κατάθλιψη

Bίωσαν την κατάθλιψη και μοιράστηκαν την εμπειρία τους

Κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε όχι μόνο το σώμα, αλλά και το μυαλό και την ψυχή μας.

Στην εποχή της ταχύτητας, της πίεσης και της συνεχούς έκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλο και περισσότεροι άνθρωποι —ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή κοινωνικής θέσης— έρχονται αντιμέτωποι με την κατάθλιψη και άλλες ψυχικές δυσκολίες. Ανάμεσά τους και γνωστά πρόσωπα της ελληνικής δημόσιας ζωής, που με θάρρος μίλησαν ανοιχτά για τη μάχη τους, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και αποδοχής.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr

