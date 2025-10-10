Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας σήμερα 10/10: 10 διάσημοι Έλληνες που πέρασαν κατάθλιψη

Κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε όχι μόνο το σώμα, αλλά και το μυαλό και την ψυχή μας.

Στην εποχή της ταχύτητας, της πίεσης και της συνεχούς έκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλο και περισσότεροι άνθρωποι —ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή κοινωνικής θέσης— έρχονται αντιμέτωποι με την κατάθλιψη και άλλες ψυχικές δυσκολίες. Ανάμεσά τους και γνωστά πρόσωπα της ελληνικής δημόσιας ζωής, που με θάρρος μίλησαν ανοιχτά για τη μάχη τους, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και αποδοχής.

