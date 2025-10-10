Γιώργος Μαζωνάκης: Έκλεισε τελικά εμφανίσεις στην Ακτή Πειραιώς

Aπό τα μέσα Νοεμβρίου και μετά θα εμφανίζεται κάθε Πέμπτη και Σάββατο
Οι νυχτερινές εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη είναι γεγονός και ο τραγουδιστής δεν θα μείνει εκτός από τις πίστες, όπως ακουγόταν μέχρι πρότινος.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκλεισε συμφωνία με την “Ακτή Πειραιώς” και με τον επιχειρηματία Κώστα Ματσίκα και από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά θα εμφανίζεται κάθε Πέμπτη και Σάββατο στην πίστα του νυχτερινού μαγαζιού.
Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr