Γιώργος Μαζωνάκης: Έκλεισε τελικά εμφανίσεις στην Ακτή Πειραιώς

Οι νυχτερινές εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη είναι γεγονός και ο τραγουδιστής δεν θα μείνει εκτός από τις πίστες, όπως ακουγόταν μέχρι πρότινος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκλεισε συμφωνία με την “Ακτή Πειραιώς” και με τον επιχειρηματία Κώστα Ματσίκα και από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά θα εμφανίζεται κάθε Πέμπτη και Σάββατο στην πίστα του νυχτερινού μαγαζιού.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr