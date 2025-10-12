Η Ελληνική διαδρομή που έγραψε ιστορία με τις 30 στροφές της - Γνωρίζεις πού είναι;

Μέσα στην άγρια ομορφιά της ελληνικής φύσης υπάρχουν διαδρομές που δεν ξεχωρίζουν μόνο για το τοπίο, αλλά και για την πρόκληση που αποτελούν για κάθε οδηγό.

Ένας από αυτούς τους δρόμους-θρύλους είναι ο παλιός δρόμος Άργους – Τρίπολης μέσω Αχλαδοκάμπου, γνωστός και με το εύγλωττο όνομα: Κωλοσούρτης.

Σύμφωνα με το carandmotor.gr ια δεκαετίες, η συγκεκριμένη διαδρομή ήταν συνώνυμο του φόβου για τους οδηγούς, με πάνω από 30 συνεχόμενες στροφές να ξεδιπλώνονται στον ορεινό όγκο του Κτενιά, πολλές από τις οποίες ήταν κλειστές φουρκέτες που απαιτούσαν νεύρα από ατσάλι και κορυφαία αντανακλαστικά. Η παραμικρή απροσεξία μπορούσε να αποβεί μοιραία.

Ο στενός δρόμος, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, χωρίς επαρκή προστατευτικά και με περιορισμένη ορατότητα, γινόταν ιδιαίτερα επικίνδυνος σε συνθήκες βροχής ή ομίχλης. Οι έντονες κλίσεις σε συνδυασμό με το ολισθηρό τερέν δοκίμαζαν την αντοχή τόσο των φρένων όσο και των κινητήρων, ενώ οι προσπεράσεις φορτηγών μετατρέπονταν σε πραγματική μάχη για την επιβίωση.

Όσοι χρειάζονταν να περάσουν από τον Κωλοσούρτη για να φτάσουν από την Αργολίδα στην Τρίπολη ή προς τη Νότια Πελοπόννησο θυμούνται το πέρασμα σαν μια εμπειρία υψηλής έντασης – από εκείνες που δεν ξεχνάς εύκολα.

Η επικινδυνότητα της διαδρομής οδήγησε τελικά στην κατασκευή της σήραγγας του Αρτεμισίου, η οποία άνοιξε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και αποφόρτισε σημαντικά την κυκλοφορία. Από τότε, ο παλιός δρόμος σταδιακά έχασε τον ρόλο του ως βασική αρτηρία και απέκτησε νέο χαρακτήρα: εκείνον μιας εναλλακτικής διαδρομής με θέα τον Αργολικό κάμπο και τα βουνά της Αρκαδίας.

Σήμερα, ο Κωλοσούρτης έχει εκσυγχρονιστεί. Το οδόστρωμα έχει διαπλατυνθεί, υπάρχουν στηθαία ασφαλείας και αντιολισθητικές επιφάνειες, καθιστώντας τη διαδρομή πλέον ασφαλή και ιδανική για πιο ήρεμες εξορμήσεις.

Ωστόσο, για όσους θυμούνται την εποχή που κάθε στροφή ήταν και μια μικρή πρόκληση, ο Κωλοσούρτης παραμένει κάτι παραπάνω από ένας δρόμος. Είναι κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού οδικού δικτύου – ένας «θρύλος της ασφάλτου» που έγραψε τη δική του, ξεχωριστή πορεία.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ: