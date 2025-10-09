Χαμάς: «Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου» στη Γάζα

Σε δήλωσή του ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, κήρυξε το τέλος του πολέμου και μόνιμη εκεχειρία. Είπε ακόμη ότι το πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο θα είναι ανοιχτό και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ Χάγια, ανακοίνωσε απόψε (09.10.2025) ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά.

«Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», είπε ο αλ Χάγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, πρόσθεσε. Με βάση τα συμφωνηθέντα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει όλους τους ανήλικους Παλαιστίνιους και τις γυναίκες.

Ο αλ-Χάγια επίσης «ευλόγησε τους μάρτυρες» Γιαχία Σινβάρ, Μοχάμεντ Ντέιφ, Σαλέχ αλ-Αρούρι και Ισμαήλ Χανίγιε, οι οποίοι εξοντώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου από το Ισραήλ.

Τέλος, είπε ότι η Χαμάς έλαβε εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει οριστικά.

«Αντιμετωπίσαμε το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ με υψηλή υπευθυνότητα και δώσαμε μια απάντηση που υπηρετεί τον λαό μας και αποτρέπει περαιτέρω αιματοχυσία. Λάβαμε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την κυβέρνηση των ΗΠΑ και όλοι επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά», δήλωσε.