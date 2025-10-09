Η Λιβ Ούλμαν θα τιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου

Η 86χρονη ηθοποιός θα τιμηθεί κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου για το σύνολο του έργου της ως ηθοποιός, σκηνοθέτιδα & σεναριογράφος.
Η 86χρονη ηθοποιός Λιβ Ούλμαν - Liv Ullmann που είναι γεννημένη στις 16 Δεκεμβρίου 1938, πρόκειται να τιμηθεί κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου για το σύνολο του έργου της ως ηθοποιός, σκηνοθέτιδα και σεναριογράφος.
Η Σκανδιναβή Λιβ Ούλμαν, διεθνής σταρ που είναι περισσότερο γνωστή για τις συνεργασίες της με τον σπουδαίο Σουηδό σκηνοθέτη Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, έχει πρωταγωνιστήσει σε 10 από τις ταινίες του (ανάμεσα τους οι ταινίες Περσόνα, Σκηνές από έναν γάμο, Πρόσωπο με Πρόσωπο, Το αυγό του φιδιού) και έχει σκηνοθετήσει δύο από τα σενάριά του. Ο Μπέργκμαν ήταν επίσης πατέρας της κόρης της, της συγγραφέως Λιν Ούλμαν.
Είναι επίσης γνωστή για τη συνεργασία της με τον Σουηδό σκηνοθέτη Γιαν Τρόελ - Jan Troell στις ταινίες «The New Land» (1972) και «The Emigrants» (1971), για την οποία ήταν υποψήφια για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου α' γυναικείου ρόλου, καθώς και με τον Ιταλό Μάουρο Μπολονίνι στην ταινία «Farewell Moscow», για την οποία κέρδισε το βραβείο Νταβίντ ντι Ντονατέλο.
Η Λιβ Ούλμαν προτάθηκε για το Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου & το 1976 για την ταινία "Πρόσωπο με Πρόσωπο" του Μπέργκμαν όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Έρλαντ Γιόσεφσον. Την επόμενη χρονιά το 1977 έπαιξε στην πολεμική περιπέτεια "Η Γέφυρα του Άρνεμ" σε σκηνοθεσία του Ρίτσαρντ Ατένμπορω.
Η Λιβ Ούλμαν καθιερώθηκε στο σινεμά σε μία εποχή, αρχές των 70ς που το Χόλιγουντ, όπως διαβάσαμε, αναζητούσε μια διάδοχο της Γκρέτα Γκάρμπο και της Ίνγκριντ Μπέργκμαν
Η ίδια η Ούλμαν έλεγε πάντα χαρακτηριστικά το εξής: "Δεν χρησιμοποιώ μακιγιάζ, , είμαι Νορβηγίδα…". Είχε μία φυσική ομορφιά και αξίζει να θυμίσουμε πως πρόπερσι είχε βγει & ένα ντοκιμαντέρ για την ίδια το «Liv Ullmann: A Road Less Travelled» που μάλιστα είχε κάνει πρεμιέρα στις Κάννες. Μέσα από το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, γίνεται φανερό πως η Ούλμαν ήταν αναμφίβολα και είναι πολύ περισσότερα από απλώς μία κινηματογραφική «μούσα του Μπέργκμαν».
"Η Γέφυρα του Άρνεμ" σε σκηνή με τον Λόρενς Ολίβιε.
