Στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την ερχόμενη Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 στις 19.00
Το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών, η Ένωση Κυπρίων Νομού Αχαΐας και το Πολύεδρο σας προσκαλούν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Πολύεδρο, στην παρουσίαση του βιβλίου της Αθηνάς Φιλίππου «Ο Νόμος έχει τη δική του Ιστορία. Ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου με τον Νόμο 144/1989», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου.
Προλογίζει - συντονίζει ο Σταύρος Κουμπιάς, Πρόεδρος του ΣΟΚΠΠ, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, Chair of the Section on Education Reform of the European Association of Professors Emeriti.
Καλωσόρισμα – χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Ευάγγελος Πολυβίου, Πρόεδρος Ένωσης Κυπρίων Νομού Αχαΐας, ο Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και ο Ανδρέας Φιλίππου, πρώην Υπουργός Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν o Γιώργος Παναγιωτάκης, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών και ο Σήφης Μπουζάκης, ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Αντιφώνηση θα κάνει η συγγραφέας Αθηνά Φιλίππου και θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.
Από οπισθόφυλλο του βιβλίου:
Σήμερα που η Κύπρος είναι γεμάτη πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά, είναι δύσκολο να αντιληφθούμε το πάθος και το δέος που προκαλούσε, μέχρι το 1989, το θέμα της ίδρυσης του πρώτου πανεπιστημίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Φάνταζε ως τεράστια πρόκληση, τόσο για την εκτελεστική όσο και για τη νομοθετική εξουσία. Τα επιμέρους θέματα που πάθιαζαν πολιτικούς, διανοούμενους αλλά και απλούς πολίτες, ήταν η πνευματική σχέση με την Ελλάδα, το αιώνιο θέμα της Γλώσσας που θα χρησιμοποιούσε το Πανεπιστήμιο και η Χωροθέτησή του. Το βιβλίο άντλησε περιεχόμενο από τρεις πηγές: το προσωπικό αρχείο του πρώην υπουργού Παιδείας, Ανδρέα Φιλίππου, Προέδρου της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής και πρώτου Προέδρου της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσωπικές μαρτυρίες και επίσημα έγγραφα.
Στόχος του βιβλίου είναι να διασωθούν τα πρωτογενή στοιχεία που καθόρισαν τον χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Κύπρου και να αναδειχθούν τα άτομα, εντός και εκτός Κύπρου, που συνετέλεσαν στην ίδρυση, τη λειτουργία και την ανάπτυξή του.
