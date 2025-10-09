Το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών, η Ένωση Κυπρίων Νομού Αχαΐας και το Πολύεδρο σας προσκαλούν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Πολύεδρο, στην παρουσίαση του βιβλίου της Αθηνάς Φιλίππου «Ο Νόμος έχει τη δική του Ιστορία. Ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου με τον Νόμο 144/1989», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου.

Προλογίζει - συντονίζει ο Σταύρος Κουμπιάς, Πρόεδρος του ΣΟΚΠΠ, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, Chair of the Section on Education Reform of the European Association of Professors Emeriti.

Καλωσόρισμα – χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Ευάγγελος Πολυβίου, Πρόεδρος Ένωσης Κυπρίων Νομού Αχαΐας, ο Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και ο Ανδρέας Φιλίππου, πρώην Υπουργός Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν o Γιώργος Παναγιωτάκης, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών και ο Σήφης Μπουζάκης, ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αντιφώνηση θα κάνει η συγγραφέας Αθηνά Φιλίππου και θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.