Jacky.O.: Η ντισκοτέκ που έγραψε ιστορία - Οι βιντεοταινίες του ’80

Μια εποχή, μια γενιά, μια ντισκομπάλα που γύριζε για δεκαετίες.

Η θρυλική Jacky.O., η ντισκοτέκ που χάραξε ανεξίτηλα τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο το βράδυ της Τρίτης (07.10.2025), όταν άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το ιστορικό της κτίριο. Η έκρηξη ευτυχώς δεν προκάλεσε τραυματισμούς, όμως ξύπνησε αναμνήσεις και συγκινήσεις.

Πολύ πριν επιστρέψει ανανεωμένη τον περασμένο Μάιο, η Jacky.O. ήταν κάτι περισσότερο από ντισκοτέκ. Ήταν κατάσταση, τρόπος ζωής, το απόλυτο σημείο συνάντησης για κάθε νέο των 80s που ήθελε να ζήσει τη νύχτα στο φουλ. Ένα μέρος που η μουσική δεν σταματούσε, τα φώτα δεν έσβηναν, και ο χορός συνεχιζόταν μέχρι το πρωί.