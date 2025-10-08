ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ηλίας Χατζής στηρίζει τον Αντώνη Κουνάβη

Ο επιχειρηματίας, διαμερισματικός σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» και ταμίας του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, Ηλίας Χατζής, τάσσεται στο πλευρό του προέδρου της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, Αντώνη Κουνάβη, θέτοντας υποψηφιότητα για την προεδρία της ΔΗΜΤΟ Κέντρου Πόλεως.

Αιτιολογώντας τη στήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, σε δήλωσή του, αναφέρει τα εξής: «Τάσσομαι στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη, γιατί έχει αποδείξει έμπρακτα ότι η πολιτική μπορεί να υπηρετεί την κοινωνία με ήθος, συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Δεν είναι, απλώς, ένας άνθρωπος που αγαπά τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένας άνθρωπος που δούλεψε και δουλεύει σιωπηλά, μεθοδικά και με πάθος για να δυναμώσει τη ΔΕΕΠ Αχαΐας, να ενώσει τα μέλη της και να δώσει φωνή στους πολίτες της περιοχής μας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Αντώνης Κουνάβης άνοιξε τις πόρτες της ΔΕΕΠ στην κοινωνία, δίνοντας χώρο σε νέους ανθρώπους, σε γυναίκες, σε επαγγελματίες που θέλουν να προσφέρουν. Αναβάθμισε την εικόνα και τη λειτουργία της Οργάνωσης, με δράσεις ουσίας, κοινωνική παρουσία και συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Πάνω απ' όλα, όμως, απέδειξε ότι η πολιτική μπορεί να είναι μια συλλογική προσπάθεια, όχι μια προσωπική φιλοδοξία. Ο Αντώνης Κουνάβης γνωρίζει τα προβλήματα της Αχαΐας, σέβεται τους ανθρώπους της και πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι ο φορέας ανάπτυξης, προόδου και ενότητας στον τόπο μας. Με τη συνέπεια, την εμπειρία και το πάθος του για προσφορά, είναι ο άνθρωπος που οδηγεί τη ΔΕΕΠ σε μια νέα εποχή. Και τον στηρίζω, γιατί ξέρω ότι θα συνεχίσει να προσφέρει με καθαρό βλέμμα, σταθερό βήμα και καρδιά γεμάτη για την Αχαΐα και την Ελλάδα»