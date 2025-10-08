H Πατρινή Διονυσία Κουκίου για τον σύντροφό της: «Είναι τρία χρόνια μικρότερός μου κι έχει αρχές, κάνουμε όνειρα»

Η Διονυσία Κουκίου μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τη νέα της σχέση, αποκαλύπτοντας ότι διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της ζωής της. Όπως είπε, είναι μαζί με τον σύντροφό της εδώ και οκτώ μήνες.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day», περιέγραψε τον σύντροφό της ως έναν άνθρωπο με ήθος και αξίες, επισημαίνοντας πως δεν θα έκανε δημόσια αυτή τη σχέση αν δεν ήταν κάτι σοβαρό.

«Είμαι πάρα πολύ καλά και πολύ ευτυχισμένη. Δεν είχα σκοπό να δημοσιοποιήσω τη σχέση μου, αν δεν ήταν κάτι σοβαρό. Αυτή η σχέση έχει βάσεις. Κάνουμε όνειρα», σημείωσε.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως ο αγαπημένος της δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο του θεάματος και πως δεν του αρέσει η δημοσιότητα.

. «Δεν του αρέσει να μιλάω για εκείνον. Τώρα βλέπει το πρόσωπό του στα sites και παθαίνει κάτι. Έχει ένα στούντιο τατουάζ αλλά δεν κάνει εκείνος τατουάζ. Έχει άλλη αντίληψη. Είναι καλός άνθρωπος πάνω από όλα και αυτό έψαχνα στη ζωή μου. Είναι ηθικός, έχει αρχές και αξίες και είναι τίμιος. Είμαστε μαζί 8 μήνες… Είναι κούκλος. Είναι τρία χρόνια μικρότερός μου», ανέφερε.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ενός γάμου, αποκάλυψε πως αν παντρευτεί ξανά, δεν θα επιλέξει νυφικό, αλλά ένα πάρτι με τους φίλους της. «Στον γάμο μου δεν θα βάλω νυφικό, το μόνο που φαντάζομαι είναι ένα πάρτι για τους φίλους μου», είπε.

Αναφερόμενη στις αισθητικές επεμβάσεις, η ίδια δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά, υπογραμμίζοντας πως δεν νιώθει την ανάγκη να απολογηθεί για τις προσωπικές της επιλογές.