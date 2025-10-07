Τι έκρυβε ο κρατούμενος στις Φυλακές Αγ. Στεφάνου; Τα αυτοσχέδια όπλα που βρέθηκαν

Συναγερμός σήμανε στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι, ο οποίος αποκάλυψε ένα μικρό οπλοστάσιο μέσα στις πτέρυγες!

Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας σε θαλάμους κρατουμένων, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ενός αυτοσχέδιου σπαθιού, ενός αυτοσχέδιου μαχαιριού και τριών αυτοσχέδιων σουβλιών.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 30χρονος Αιγύπτιος έγκλειστος των φυλακών.

Σε βάρος του αλλοδαπού κρατούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων από τις Αστυνομικές Αρχές Δυτικής Αχαΐας. Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναλαμβάνει τη συνέχεια.