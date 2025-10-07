Το ουράνιο τόξο βγήκε στην Πάτρα μετά την βροχή! - ΦΩΤΟ

Το ουράνιο τόξο δεν είναι απλώς ένα φυσικό φαινόμενο· είναι ένα σημάδι. Ένα σιωπηλό μήνυμα από τη φύση ότι τίποτα δεν κρατά για πάντα — ούτε οι μπόρες.

Στον ουρανό της Πάτρας, μετά την τελευταία καταιγίδα, σχηματίστηκε ένα ουράνιο τόξο που έκανε πολλούς να σταματήσουν για λίγο και να κοιτάξουν ψηλά.

Η εικόνα θύμισε κάτι απλό: πως η ομορφιά έρχεται συχνά μετά από αναστάτωση.