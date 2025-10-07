Δήμος Αιγιαλείας: «Υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση αδέσποτων ζώων με πάνω από 2.000 στειρώσεις»

Συνέντευξη Τύπου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων έδωσαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Αδέσποτων Ζώων, κ. Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, και ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης Υπηρεσιών & ΚΕΠ, Παιδείας και Εκπρόσωπος Τύπου, κ. Δημήτρης Ελευθεριώτης.

Ο κ. Φραγκονικολόπουλος παρουσίασε στοιχεία για τις στειρώσεις και τη γενικότερη διαχείριση των αδέσποτων, ενώ ο κ. Ελευθεριώτης τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή παρέχει την πλήρη στήριξη και αναγνώριση στην Αντιδημαρχία, επιβεβαιώνοντας την αμέριστη υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής σε κάθε προσπάθεια για την ευζωία των ζώων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου, η διαχείριση των αδέσποτων ζώων αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα και ευαίσθητα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι σε όλη τη χώρα. Η Αντιδημαρχία Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Αιγιαλείας εργάζεται καθημερινά τηρώντας απαρέγκλιτα το σαφές νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αδέσποτων.

Ο στόχος της Αντιδημαρχίας δεν είναι η «εξαφάνιση» των ζώων από τον δημόσιο χώρο, ούτε η εγκατάλειψή τους, αλλά η ισόρροπη διαχείριση με σεβασμό στην ευζωία των ζώων και την ασφάλεια των πολιτών. Η στρατηγική της Αντιδημαρχίας βασίζεται σε μαζικές στειρώσεις και ηλεκτρονική σήμανση ζώων, στη συνεργασία με τον Φιλοζωικό Σύλλογο Αιγιαλείας, στην προώθηση υπεύθυνων υιοθεσιών και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Όταν ανέλαβε η τρέχουσα διοίκηση της Αντιδημαρχίας, υπήρχαν τουλάχιστον 5.000 αδέσποτοι σκύλοι, δεν υπήρχε καταφύγιο ή πρόγραμμα ευαισθητοποίησης, οι συμβάσεις με κτηνιάτρους ήταν ανενεργές, η φαρμακευτική φροντίδα ανύπαρκτη, δεν υπήρχαν μέριμνες για υιοθεσίες ή ενημέρωση των πολιτών, ενώ δεν υπήρχαν ειδικοί εκπαιδευτές για την περισυλλογή ούτε έλεγχοι για την ευζωία των ζώων.

Από τότε, η Αντιδημαρχία πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα: πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.000 στειρώσεις, ενώ η εξωστρέφεια των δράσεων οδήγησε σε μια σταθερή και άψογη συνεργασία με τον Φιλοζωικό Σύλλογο Αιγιάλειας «Τα Φιλαράκια». Το μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύλλογο είχε ως αποτέλεσμα περισσότερες από 2.000 υιοθεσίες και συμμετοχή σε 85 γιορτές υιοθεσίας σε δήμους της Αττικής ενώ εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για την κατασκευή καταφυγίου. Το Υπουργείο Εσωτερικών κατέταξε τον Δήμο Αιγιαλείας στην 9η θέση πανελλαδικά στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Η θέση του Δήμου Αιγιαλείας είναι ξεκάθαρη: δεν «μαζεύει» ζώα ούτε τα μετακινεί παράνομα, καθώς ο Νόμος απαγορεύει τον εγκλεισμό τους σε κλουβιά. Η λύση βρίσκεται στη συστηματική, υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση, όχι στην περισυλλογή.

Με μεθοδικότητα, συνεργασία και σεβασμό, η Αντιδημαρχία συνεχίζει το έργο της, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα των αδέσποτων δεν λύνεται με λόγια, αλλά με πράξεις.