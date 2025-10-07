Snik: Έγκυος η σύντροφός του;

Ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά;
Λίγο καιρό πριν, κάθε κίνηση και δραστηριότητα του Δημήτρη Γιαννούλη, είτε προσωπική, είτε επαγγελματική προκαλούσε και γινόταν είδηση.
Ο Snik – όπως τον ξέρουμε όλοι – όμως, τα βαρέθηκε όλα αυτά για αυτό και άφησε πίσω του την Ελλάδα και την showbiz γυρνώντας νέα σελίδα στη ζωή του σε μέρη μακρινά. Εδώ και περίπου πέντε μήνες, ο γνωστός τράπερ ζει μόνιμα στο Ντουμπάι μαζί με τη σύντροφό του, Marta Aharonian, έχοντας επιλέξει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
