Οι «Υποκριτές» κλείνουν 15 χρόνια και το γιορτάζουν µε τρεις παραστάσεις

Η θεατρική οµάδα «Υποκριτές» κλείνει φέτος 15 χρόνια ζωής και το γιορτάζει µε… πολύ γέλιο!



"Το καλοκαίρι ξεκουραστήκαµε, γεµίσαµε τις «µπαταρίες» µας και, όπως πάντα, «γεννήσαµε» νέες, φρέσκιες ιδέες για να τις παρουσιάσουµε µε µεράκι και σεβασµό στο κοινό της Πάτρας", αναφέρει η ομάδα. Και συνεχίζει:

Οι «Υποκριτές» υπόσχονται ότι και φέτος θα προσφέρουν έναν πλούσιο θεατρικό χειµώνα µε τρεις παραστάσεις που θα καλύψουν όλα τα γούστα.

Για ξεκίνηµα, ετοιµάζουµε δύο κωµωδίες που θα κάνουν το κοινό να ξεκαρδιστεί: Τον Νοέµβριο ανεβαίνει το έργο «Το να ’µαστε και κάπου ανθρώποι» του Στράτου Ναλµπαντίδη, σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Παπλά. Μια κωµωδία που ισορροπεί ανάµεσα στο χιούµορ και την αλήθεια της ανθρώπινης φύσης, δίνοντας φωνή στις µικρές και µεγάλες αδυναµίες µας… στο θέατρο Μηχανουργείο.

Τον Μάρτιο, η σκηνή του Μηχανουργείου θα γεµίσει χιούµορ µε τους «Άνδρες για ΠΕΤΑγΜΑ», τη νέα διασκευή των Αθηνάς Παπαργύρη και Γιώργου Νταλιάνη, βασισµένη στο θρυλικό «Άνδρες έτοιµοι για όλα». Σκηνοθεσία και εδώ από τον Μιλτιάδη Παπλά.

Παράλληλα, κάθε Πέµπτη στις 21:00 λειτουργεί το εργαστήρι υποκριτικής των «Υποκριτών», που θα κορυφωθεί τον Μάιο µε µια παράσταση-έκπληξη των συµµετεχόντων.

Και φυσικά, όλα αυτά γίνονται σε µια χρονιά-ορόσηµο: οι «Υποκριτές» κλείνουν 15 χρόνια δηµιουργίας και ετοιµάζουν ένα ξεχωριστό event για την πόλη, που θα ανακοινωθεί σύντοµα.



Οι «Υποκριτές» συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι το θέατρο στην Πάτρα ζει, ανανεώνεται και ξέρει να διασκεδάζει το κοινό του.

Με συνέπεια, πάθος και πολλή αγάπη για το θέατρο, οι «Υποκριτές» υπόσχονται µια σεζόν γεµάτη γέλιο, συγκίνηση και θεατρικές εµπειρίες που θα µείνουν αξέχαστες, καταλήγει ηΘεατρική οµάδα «Υποκριτές».