Τζίνα Αλιμόνου: Η αντίδραση του πρώην συντρόφου της για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας- «Δεν την χτύπησα»,

Τι αναφέρει η γνωστή ηθοποιός

Δύο διαφορετικές εκδοχές «έφεραν» στο δικαστήριο η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος καταδικάστηκε για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας κατά της γνωστής ηθοποιού. Η Τζίνα Αλιμόνου επιμένει πως ο πρώην σύντροφός της την χτύπησε στο πρόσωπο με χαστούκι, ενώ εκείνος υποστηρίζει ότι δεν την άγγιξε ποτέ και απλώς της πέταξε ένα βιβλίο. Το δικαστήριο όμως του επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή για το περιστατικό. Η ηθοποιός δηλώνει ικανοποιημένη με την απόφαση και στέλνει το μήνυμα πως κανείς δεν μπορεί να την κακομεταχειριστεί. Ο πρώην σύντροφός της φέρεται πως κατέθεσε, σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, πως για να του ανοίξει την πόρτα η Τζίνα Αλιμόνου μάλλον δεν τον θεωρούσε επικίνδυνο. «Δεν θέλω να έχω σχέση με την κυρία. Περίμενα 20 λεπτά έξω από το σπίτι της, μου άνοιξε την πόρτα και της έριξα το βιβλίο. Δεν ισχύει ότι την χτύπησα με χαστούκια. Έχω σοβαρά προβλήματα υγείας. Δεν έχω κατηγορηθεί κατά το παρελθόν από άλλη σύντροφο. Δεν είχα καμία πρόθεση να την χτυπήσω. Είχαμε καλή σχέση, προφανώς για να μου ανοίξει την πόρτα δεν με θεωρεί επικίνδυνο», φέρεται να κατέθεσε.

Από την πλευρά της η Τζίνα Αλιμόνου ξεκαθάρισε πως αν και χωρισμένοι κρατούσαν καλή επαφή, μέχρι τη στιγμή που συναντήθηκαν για ένα πρόβλημα που εμφανίστηκε στο αυτοκίνητό της. Τότε, ο δράστης φέρεται πως ξεκίνησε να μιλά για το παρελθόν μέχρι που έφτασε στο σημείο να την χτυπήσει 2 φορές. «Μετά την επαφή που είχαμε για να με διευκολύνει με το αυτοκίνητο, πέρασε να πάρει τα κλειδιά και άρχισε να αναμασά τα πράγματα του παρελθόντος. Υπήρχε ένταση μεταξύ μας. Έτσι απευθύνθηκα στον πατέρα του ώστε να τον απομακρύνει. Με χτύπησε 2 φορές ελαφρά στο πρόσωπο και δεν κάλεσα την αστυνομία. Προσπάθησα να τον απομακρύνω. Με χτύπησε με χαστούκι, δεν μου προκάλεσε σωματική βλάβη, με τρόμαξε. Πέρασε η ώρα και κατέβηκα κάτω να δω αν έφυγε αλλά όταν με είδε μου έριξε ένα βιβλίο. Είχα στρεσαριστεί με αυτήν την κατάσταση και κάλεσα την αστυνομία για να του γίνει σύσταση. Δεν ήξερα ότι γίνεται δίωξη αυταπαγγέλτως. Θέλω να γίνει σύσταση και να μην έρθει σε επαφή ξανά μαζί μου ούτε τηλεφωνικά ούτε με κανέναν άλλο τρόπο. Πιστεύω ότι χρειάζεται βοήθεια. Είναι ένα παιδί καλόψυχο, ο θάνατος της μητέρας του ήταν καταληκτικός για την ψυχική του διάθεση. Θα πρέπει να πάει σε έναν ειδικό», φέρεται να κατέθεσε. Ο πατέρας του πρώην συντρόφου της ηθοποιού, μίλησε στην ίδια εκπομπή, αναφέροντας πως έχουν ειπωθεί αρκετά ψέματα. «Όλες τις σχέσεις του γιου μου ήταν καλές» «Δεν έγινε το περιστατικό στο σπίτι αλλά στο πεζοδρόμιο. Όλα αυτά είναι ψέματα. Λένε βλακείες. Έχουν χωρίσει εδώ και 2 μήνες. Χάλασε το αυτοκίνητο της κυρίας Αλιμόνου και ζήτησε, λόγω της καλής σχέσης που είχαν, ένα αυτοκίνητο για να κάνει την δουλειά της. Της έδωσε ένα αυτοκίνητο αλλά έγινε κάποια ιστορία.