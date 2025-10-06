Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία στα Δεμένικα την Τετάρτη 8-10 το απόγευμα

Οι εποχές αλλάζουν αλλά η ανάγκη για ζωή παραμένει. Αυτό το φθινόπωρο ας ενώσουμε τις δικές μας σταγόνες σε μια μεγάλη βροχή προσφοράς, αναφέρει σε ανακοίνωση του, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “ο Αγιος Χαράλαμπος” που σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει εθελοντική αιμοδοσία γι' αυτή την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025.

Η αιμοδοσία θα γίνει στο ΑΤLAS ARENA την Τετάρτη 8/10/2025 από τις 16.30 έως τις 21.30. Το Atlas Arena είναι οι Αθλητικές εγκαταστάσεις πρώην ‘DALUSE’ στα Δεμένικα Πατρών & η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Διοίκηση.

Αγαπητοί αιμοδότες, δώστε το παρών στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής στους πάσχοντες συνανθρώπους - συμπολίτες μας, κάντε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας», τονίζει τέλος η ανακοίνωση.