Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 7-10-2025

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΕΤΩΝ 76
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΕΥΑΓ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7/10/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΟΜΠΑ
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7/10/2025 & ΩΡΑ 4 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
•ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
•ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
•ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
•ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
•ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
•ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΣ
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΕΡΕΩΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
ΕΤΩΝ 77
ΕΚΔΗΜΗΣΑΣΑ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΕΡΕΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΑ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΤΣΑΝΤΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΡΑΜΕΝΟΥ - ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΠΑΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ,
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΑΜΕΝΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
