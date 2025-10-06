Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 7-10-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΕΤΩΝ 76

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

-----------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΕΥΑΓ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7/10/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΟΜΠΑ

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.330

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 69

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7/10/2025 & ΩΡΑ 4 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

•ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
•ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
•ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
•ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
•ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
•ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •

Νοταρά 31, Πάτρα, Τηλ. Επικοινωνίας : 2610 430 141, ΚΙΝ : 6937 009 978 - 6989 381 813 - 6978 069 382.

Εξυπηρέτηση Όλο το 24ωρο.

------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΣ 

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΕΡΕΩΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 

ΕΤΩΝ 77 

ΕΚΔΗΜΗΣΑΣΑ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΕΡΕΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΑ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΤΣΑΝΤΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΡΑΜΕΝΟΥ - ΕΤΩΝ 63 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΠΑΡΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ, 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΑΜΕΝΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Πάνος Ρούτσι: Καμία επίσημη ενημέρωση για «άδεια τοξικολογικών εξετάσεων»

Πάτρα: Γυναίκα υπέστη αλλεργικό σοκ από σκιαγραφικό

Το viral αγγελτήριο γάμου σε… κηδειόχαρτο!

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γραφείο Τελετών Αφοι Καρρά Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου

Info