Θεσσαλία: Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, ζήτησε σήμερα (06.10.2025) την άμεση διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας στην καταπολέμηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Θεσσαλία.

Τη διενέργεια επείγουσας προκαταρτικής εξέτασης για το εάν τηρήθηκαν τα μέτρα βιοσφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και εάν υπάρχει περίπτωση άρρωστα ζώα να πέρασαν στη αγροτοδιατροφική αλυσίδα , ζήτησε από τους εισαγγελείς πρωτοδικών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας Λάμπρος Τσιόγκας.

Σημειώνεται, ότι η εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έρχεται σε μια περίοδο συνεχιζόμενης έξαρσης του κρουσμάτων πανελλαδικά και με ορατό το ενδεχόμενο lock down στην κτηνοτροφία της χώρας.

Ο κτηνοτροφικός κόσμος βρίσκεται σε αδιέξοδο καθώς τα κρούσματα βαίνουν αυξανόμενα, οι έλεγχοι και τα μέτρα βιοασφάλειας λειτουργούν σαν «παυσίπονο» και δεν μπορούν να σταματήσουν την «αιμορραγία» στην αξία του ζωικού κεφαλαίου.