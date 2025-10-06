Βραζιλία: Συγκινητική διάσωση τραυματισμένου τζάγκουαρ που πάλευε να σωθεί σε ποτάμι

Συγκινητικές εικόνες έρχονται από τη Βραζιλία, όπου ένα τραυματισμένο τζάγκουαρ εντοπίστηκε να παλεύει για τη ζωή του μέσα στον ποταμό Ρίο Νέγκρο, παραμένοντας στο νερό για αρκετές ώρες.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το άγριο ζώο διακρίνεται να προσπαθεί να στηριχτεί πάνω σε ένα στρώμα δεμένο σε βάρκα, ενώ διασώστες πλησιάζουν με προσοχή για να το βοηθήσουν.