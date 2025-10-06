Βραζιλία: Συγκινητική διάσωση τραυματισμένου τζάγκουαρ που πάλευε να σωθεί σε ποτάμι

Δείτε βίντεο
Συγκινητικές εικόνες έρχονται από τη Βραζιλία, όπου ένα τραυματισμένο τζάγκουαρ εντοπίστηκε να παλεύει για τη ζωή του μέσα στον ποταμό Ρίο Νέγκρο, παραμένοντας στο νερό για αρκετές ώρες.
Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το άγριο ζώο διακρίνεται να προσπαθεί να στηριχτεί πάνω σε ένα στρώμα δεμένο σε βάρκα, ενώ διασώστες πλησιάζουν με προσοχή για να το βοηθήσουν.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρκετές ομάδες διάσωσης, οι οποίες κατάφεραν τελικά να τραβήξουν με ασφάλεια το ζώο έξω από το νερό. Μετά τη διάσωσή του, το τζάγκουαρ μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Οι εικόνες της επιχείρησης κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να επαινούν την προσπάθεια των διασωστών να σώσουν το εμβληματικό αιλουροειδές του Αμαζονίου.
