Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Βραζιλία: Συγκινητική διάσωση τραυματισμένου τζάγκουαρ που πάλευε να σωθεί σε ποτάμι

Βραζιλία: Συγκινητική διάσωση τραυματισμ...

Δείτε βίντεο

Συγκινητικές εικόνες έρχονται από τη Βραζιλία, όπου ένα τραυματισμένο τζάγκουαρ εντοπίστηκε να παλεύει για τη ζωή του μέσα στον ποταμό Ρίο Νέγκρο, παραμένοντας στο νερό για αρκετές ώρες.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το άγριο ζώο διακρίνεται να προσπαθεί να στηριχτεί πάνω σε ένα στρώμα δεμένο σε βάρκα, ενώ διασώστες πλησιάζουν με προσοχή για να το βοηθήσουν.

 

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρκετές ομάδες διάσωσης, οι οποίες κατάφεραν τελικά να τραβήξουν με ασφάλεια το ζώο έξω από το νερό. Μετά τη διάσωσή του, το τζάγκουαρ μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι εικόνες της επιχείρησης κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να επαινούν την προσπάθεια των διασωστών να σώσουν το εμβληματικό αιλουροειδές του Αμαζονίου.

Ειδήσεις Τώρα

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Πιθανόν να είναι ανήλικος» λέει η Δημογλίδου

Αιτωλοακαρνανία: Τρόμος για ηλικιωμένη- Κουκουλοφόροι τη λήστεψαν μέσα στο σπίτι της

Απελαύνεται σήμερα η Γκρέτα Τούνμπεργκ από το Ισραήλ- Μαζί της 27 Έλληνες ακτιβιστές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Διάσωση Βραζιλία

Ειδήσεις