Άγιος έρωτας: Η Δώρα αποκαλύπτει ότι η Ολυμπία ήταν θεία της

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, ο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 6 έως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στις 21:00.

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 7ο: Η είδηση του θανάτου της Ολυμπίας συγκλονίζει τη Στέρνα. Η Δώρα καταρρακώνεται και αποκαλύπτει σε όλους ότι η Ολυμπία ήταν θεία της, δηλώνοντας βέβαιη πως ο χαμός της δεν οφείλεται σε αυτοκτονία. Την ίδια στιγμή, η Θάλεια ζητά τη βοήθεια του Χάρη για να γεφυρώσει το χάσμα με τα παιδιά της, ενώ η Αναστασία ανησυχεί με το ενδεχόμενο να είναι έγκυος από εκείνον.

Η Ειρήνη απορρίπτει την πρόταση του Κλεάνθη να εργαστεί στο σινεμά, ενώ ο Στέφανος αρχίζει να υποψιάζεται τις κινήσεις του Πέτρου και της Νότας. Ο Αντρέας αναλαμβάνει το διαζύγιο της Χριστίνας και ο Κλεάνθης ανησυχεί για τις συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει για τον ίδιο. Ο πατήρ Νικόλαος παραδίδει στον Αντρέα την επιστολή-φωτιά της Ολυμπίας, η οποία ενοχοποιεί τον Παύλο για τον θάνατο της Κατρίν, και ο Αντρέας ζητά από τον Νικηφόρο την άμεση επανεκκίνηση της έρευνας.

Τρίτη 7 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 8ο: Ο Αντρέας δίνει στον Νικηφόρο το γράμμα της Ολυμπίας, ζητώντας του να ερευνήσει ξανά την υπόθεση. Ο Νικηφόρος ψάχνει στο σπίτι της Ολυμπίας και βρίσκει το ημερολόγιό της μέσα στο οποίο αναφέρεται ο έρωτάς της για τον Παύλο. Παίρνει τα στοιχεία όλα στο σπίτι του για να τα μελετήσει εκεί, όμως ο Παύλος που το πληροφορείται από τον Σωτήρη, ετοιμάζει διάρρηξη…

Στη φυλακή, ο Αντρέας ενημερώνει τον Κυριάκο για τον θάνατο της Ολυμπίας και το γράμμα της, που ενοχοποιεί τον Παύλο και συνδέει το σφυρί του φόνου με εκείνον. Ο Κυριάκος γεμίζει ελπίδα, καθώς ο Αντρέας του υπόσχεται ότι σύντομα θα είναι ελεύθερος. Ο πατήρ Νικόλαος, μετά την αναπάντεχη επίσκεψη της Μαρίας, της αδελφής της Χρυσάνθης, δίνει στη Χλόη τη φωτογραφία της Ελευθερίας, μαζί με τον φάκελο με τις πληροφορίες για το πού βρίσκεται. Όταν όμως η Χλόη εκφράζει την επιθυμία να πάει στη Βόνιτσα με τον Αργύρη να τη βρουν, ο π. Νικόλαος πατάει πόδι και απαιτεί να γίνει η επαφή με το παιδί με τον δικό του τρόπο. Την ίδια στιγμή, η μικρή Ελευθερία δείχνει να περνά ευχάριστα με τη θετή της μητέρα, την Πόπη…

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 9ο: Ο πατήρ Νικόλαος, μετά την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών ώστε να μπορέσει να εντοπίσει την κόρη της Χλόης και του Αργύρη, επικοινωνεί με τη Χλόη για να της το πει, θέτοντας ως όρο να προσεγγίσει ο ίδιος τους θετούς γονείς της μικρής Ελευθερίας. Η Χλόη αρνείται την πρότασή του. Αντίθετα, η Θάλεια προσπαθεί να βρει την δύναμη να συγχωρέσει τον πατέρα Νικόλαο που την έκανε συνένοχη στην αρπαγή της εγγονής της. Τον επισκέπτεται στην εκκλησία ζητώντας του να αναλάβει η ίδια τα έξοδα για την κηδεία της Ολυμπίας και τότε είναι που συνειδητοποιεί ότι η Ολυμπία, ως αυτόχειρας, δεν επιτρέπεται να ταφεί κανονικά. Εντωμεταξύ, ο ενωμοτάρχης, έχοντας στα χέρια του το ημερολόγιο της Ολυμπίας, επισκέπτεται τον Παύλο στο μαγαζί του και τον ανακρίνει. Ο Παύλος όμως, δεν λυγίζει λεπτό και ο Νικηφόρος φεύγει άπραγος. Μέχρι που η τύχη τον βοηθάει και το άλλοθι του Παύλου για την ημέρα του φόνου, γκρεμίζεται μπροστά στα μάτια του χωρίς καν να το περιμένει…