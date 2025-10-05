Πάτρα: Συναυλία κλασικής μουσικής στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα

Συναυλία κλασικής μουσικής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στον Καθολικό Ναός Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα (Μαιζώνος 81) με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Οι διακεκριμένοι καλλιτέχνες Ευάγγελος Κοκκόρης (φλάουτο) και Γιάννης Αναστασόπουλος (εκκλησιαστικό όργανο) παρουσίασαν έργα μεγάλων συνθετών, ανάμεσά τους οι J.S. Bach, A. Vivaldi, A. Marcello, C. Gounod, G.F. Handel, Μ. Blavet, F. Schubert και F. Mendelssohn-Bartholdy.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για την 454η επέτειο της Ναυμαχίας του Lepanto, που τιμά κάθε χρόνο η Καθολική Ενορία της Πάτρας, προσφέροντας μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στο κοινό της πόλης μέσα σε έναν από τους ιστορικούς ναούς της.