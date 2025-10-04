Αβραμόπουλος: «Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του»

Δήλωση στήριξης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι εξέδωσε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (4/10), ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, κάνοντας λόγο για ένα “βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα”

“Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα” έγραψε συγκεκριμένα, προσθέτοντας, “το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό“.

Ολόκληρη η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου:

“Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά.

Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα.

Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό.

Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν”.