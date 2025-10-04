Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Αβραμόπουλος: «Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του»

Αβραμόπουλος: «Στηρίζω το αίτημα του Πάν...

«Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό» τόνισε

Δήλωση στήριξης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι εξέδωσε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (4/10), ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, κάνοντας λόγο για ένα “βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα”

“Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα” έγραψε συγκεκριμένα, προσθέτοντας, “το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό“.

Ολόκληρη η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου:
“Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά.

Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα.

Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό.

Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν”.

Ειδήσεις Τώρα

Γιατί σιωπά η Κυβέρνηση; Κραυγή αγωνίας από συγγενείς Ελλήνων ομήρων του Global Sumud Flotilla

Αμαλιάδα: Σπείρα Ρομά πίσω από την κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο- Είχαν «χτυπήσει» και στην Αχαΐα

Λάρισα: 47χρονη έπαθε ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Δημήτρης Αβραμόπουλος Πάνος Ρούτσι Τέμπη

Ειδήσεις