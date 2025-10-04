Βασίλης Μπισμπίκης: Ήθελα να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω συγγνώμη

Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι», οι οποίες προβλήθηκαν το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου, εξήγησε πως δεν θέλει να επεκταθεί περισσότερο σχετικά με το συμβάν. Ωστόσο, ανέφερε ότι την Κυριακή είχε ζητήσει συγγνώμη από μία γυναίκα που είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα. Πρόσθεσε επίσης, ότι προσπάθησε να συναντήσει τα άτομα που επηρεάστηκαν από το ατύχημα, αλλά την πρώτη φορά αποχώρησε λόγω παρουσίας δημοσιογράφων.

Κάτοικος της Φιλοθέης, της οποίας το γκαράζ υπέστη ζημιές από το ατύχημα, αποκάλυψε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης την επισκέφθηκε στο σπίτι της, προσφέροντάς της γλυκά, ζητώντας προσωπικά συγγνώμη και διαβεβαιώνοντάς την πως θα φροντίσει ο ίδιος για την αποκατάσταση των ζημιών, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν από την ασφαλιστική εταιρεία.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού που οδηγούσε, χτύπησε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο. Το πρωί της Δευτέρας οδηγήθηκε στην Ευελπίδων, όπου η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών του άσκησε ποινική δίωξη για μη συμμόρφωση οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 του ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων). Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με τη δίκη να αναβάλλεται για τις 8 Οκτωβρίου.

Στην επίσκεψή του στο σημείο όπου προκάλεσε το τροχαίο στη Φιλοθέη, για να ζητήσει συγγνώμη από τους ανθρώπους, που επλήγησαν από το περιστατικό, αναφέρθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης , τονίζοντας ότι ήθελε να τους εκφράσει τη μεταμέλειά του για την αναστάτωση που τους προκάλεσε.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dd9dgxltk7dt" ></iframe> </div>

Τελικά, την Τρίτη κατάφερε να τους βρει προσωπικά και να τους ζητήσει συγγνώμη: «Δεν θέλω να απαντήσω για το δικό μου θέμα. Ό,τι έγινε, έγινε. Θα πω κάτι που δεν έχω πει μέχρι τώρα. Από την Κυριακή έχω πει συγγνώμη σε μια κυρία που είχε έρθει στο αστυνομικό τμήμα. Την επόμενη μέρα μετά το δικαστήριο πήγα να τους βρω, αλλά ήταν οι δημοσιογράφοι εκεί και δεν πήγα. Την Τρίτη το πρωί πήγα και τους βρήκα, δεν είχα τα τηλέφωνά τους, αλλά πήγα και τους βρήκα. Τους ζήτησα συγγνώμη -το λέω και τώρα δημοσίως- για την αναστάτωση και όλο αυτό που τους προκάλεσα. Ήθελα να τους δω προσωπικά, να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω συγγνώμη και μετά να βγω δημόσια».

Την Παρασκευή, ο ηθοποιός συνάντησε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, στο Σύνταγμα, λέγοντας πως βρέθηκε στο σημείο έπειτα από κάλεσμα που είχε εκείνος και η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή: «Θα μπορούσα να έρθω έτσι κι αλλιώς σε δεύτερο χρόνο. Τώρα με κάλεσαν να έρθω. Ο κύριος Ρούτσι. Και τη Δέσποινα ειδικά. Η Δέσποινα είναι Θεσσαλονίκη. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να έρθω, να δώσω κουράγιο σε αυτόν τον άνθρωπο, όπως έρχεται χιλιάδες άλλος κόσμος. Τον υποστηρίζουμε όλοι σε αυτό που ζητάει, το αυτονόητο, να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Ήρθα εδώ ως άνθρωπος σε άνθρωπο που βλέπει το δίκιο».

Πώς έγινε το τροχαίο

Τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του θηριώδους αγροτικού που οδηγούσε και χτύπησε τρία σταθμευμένα ΙΧ και εξαφανίστηκε από το σημείο.

Το απόγευμα της Κυριακής εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς ενώ αναζητούνταν επί ώρες από την αστυνομία. Το πρωί της Δευτέρας ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην Ευελπίδων όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων), σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου.