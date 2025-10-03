Αφετηρία για την ανάκτηση της εθνικής αυτοπεποίθησης

Η κατάσταση που επικρατεί στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό είναι ζοφερή. Ενδεικτικά και μόνο σε τίτλους έχουμε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, της απάτης στα τελωνεία, της απάτης με το ΦΠΑ, της υπόθεσης των Τεμπών ενώ παραμένει ανοιχτή η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Το να καταρρέει μια κυβέρνηση υπό το βάρος οικονομικών και πολιτικών σκανδάλων δεν είναι πρωτοφανές. Αυτό που όμως είναι μάλλον πρωτοφανές στην πατρίδα μας είναι το χαμηλό επίπεδο της εθνικής αυτοπεποίθησης. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι και κυρίως νέοι άνθρωποι, δεν βλέπουν μέλλον γι’ αυτούς στη χώρα μας.

Αυτό με τη σειρά του παράγει φαινόμενα γενικευμένης απαξίας των δημοκρατικών θεσμών και αδιαφορίας για την πολιτική με βάση το «όλοι τους είναι ίδιοι» και το «δεν γίνεται τίποτα».

Νομίζω ότι εδώ βρίσκεται και το πιο δύσκολο σημείο, ιδιαίτερα για όλους εμάς που δίνουμε τις μάχες μας στο ΠΑΣΟΚ. Αυτήν τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας, κατά κοινή ομολογία, ένα εξαιρετικό κυβερνητικό πρόγραμμα που μπορεί να ανατάξει την πορεία της χώρας.

Εκείνο που προ παντός απαιτείται είναι να δώσουμε στους Έλληνες και κυρίως στους νέους την πεποίθηση ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος που αξίζει να ζεις.

Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε στο παρελθόν ένας φορέας αλλαγής ιστορικών διαστάσεων. Καλούμεθα, στις σύγχρονες συνθήκες, να επαναλάβουμε ένα εξίσου ιστορικό εγχείρημα ως αφετηρία ανάκτησης της εθνικής αυτοπεποίθησης.