Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δύο εθελοντικές αιμοδοσίες σε Σκιαδά και Ίσωμα

Δύο εθελοντικές αιμοδοσίες σε Σκιαδά και Ίσωμα

Την Κυριακή 5/9

Στο πλαίσιο της συνεχούς δράσης και κοινωνικής προσφοράς, ο Σύλλογος  εθελοντών αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “ο Αγιος Χαράλαμπος” ενημερώνει για τις επόμενες προγραμματισμένες αιμοδοσίες.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Οι εποχές αλλάζουν αλλά η ανάγκη για ζωή παραμένει. Αυτό το φθινόπωρο ας ενώσουμε τις δικές μας σταγόνες σε μια μεγάλη βροχή προσφοράς.

Ο Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “ο Αγιος Χαράλαμπος” καλοσωρίζει τον Οκτώβρη με δύο Εθελοντικές αιμοδοσίες
σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π “Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ως εξής:

1. ΣΚΙΑΔΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5/9/2025...9.30-13.30 ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (σε συνεργασία με τους Τοπικούς Φορείς).

2. ΙΣΩΜΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5/9/2025. ..9.30-13.30 ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα)

Αγαπητοί αιμοδότες, δώστε το παρόν στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής στους πάσχοντες συνανθρώπους - συμπολίτες μας, κάντε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας».

Ειδήσεις Τώρα

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα

Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Πάνος Ρούτσι - 19 μέρες απεργίας πείνας

Ο νέος ηγέτης της Χαμάς Ιζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ- Το «φάντασμα» της Γάζας που θα καθορίσει την ειρήνη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας Εθελοντική Αιμοδοσία

Ειδήσεις