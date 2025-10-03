Δύο εθελοντικές αιμοδοσίες σε Σκιαδά και Ίσωμα

Στο πλαίσιο της συνεχούς δράσης και κοινωνικής προσφοράς, ο Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “ο Αγιος Χαράλαμπος” ενημερώνει για τις επόμενες προγραμματισμένες αιμοδοσίες.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Οι εποχές αλλάζουν αλλά η ανάγκη για ζωή παραμένει. Αυτό το φθινόπωρο ας ενώσουμε τις δικές μας σταγόνες σε μια μεγάλη βροχή προσφοράς.

Ο Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “ο Αγιος Χαράλαμπος” καλοσωρίζει τον Οκτώβρη με δύο Εθελοντικές αιμοδοσίες

σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π “Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ως εξής:

1. ΣΚΙΑΔΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5/9/2025...9.30-13.30 ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (σε συνεργασία με τους Τοπικούς Φορείς).

2. ΙΣΩΜΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5/9/2025. ..9.30-13.30 ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα)

Αγαπητοί αιμοδότες, δώστε το παρόν στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής στους πάσχοντες συνανθρώπους - συμπολίτες μας, κάντε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας».