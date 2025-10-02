Έπεσε δέντρο στο κέντρο της Αθήνας - Ένας τραυματίας

Από θαύμα σώθηκε 44χρονος οδηγός μηχανής στο κέντρο της Αθήνας αφού ένα δέντρο έπεσε πάνω του εξαιτίας της κακοκαιρίας στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη σήμερα το μεσημέρι, Πέμπτη (2/10/2025), και τον τραυμάτισε ελαφρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας που τραυματίστηκε οδηγούσε μοτοσικλέτα, όταν στη συμβολή των οδών Γαμβέτα και Εμμανουήλ Μπενάκη, το δέντρο ξεριζώθηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας και έπεσε πάνω του.

Ο 44χρονος στάθηκε πολύ τυχερός, πάνω στην ατυχία του, καθώς δίπλα του βρισκόταν ένα αυτοκίνητο να ανακόψει τη δύναμη με την οποία έπεφτε το δέντρο.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και ευτυχώς είναι ελαφρά τραυματισμένος με πόνο στη μέση.

Στο σημείο επιχειρούν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες.