Έπεσε δέντρο στο κέντρο της Αθήνας - Ένας τραυματίας

Στην Εμμανουήλ Μπενάκη

Από θαύμα σώθηκε 44χρονος οδηγός μηχανής στο κέντρο της Αθήνας αφού ένα δέντρο έπεσε πάνω του εξαιτίας της κακοκαιρίας στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη σήμερα το μεσημέρι, Πέμπτη (2/10/2025), και τον τραυμάτισε ελαφρά. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας που τραυματίστηκε οδηγούσε μοτοσικλέτα, όταν στη συμβολή των οδών Γαμβέτα και Εμμανουήλ Μπενάκη, το δέντρο ξεριζώθηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας και έπεσε πάνω του.

Ο 44χρονος στάθηκε πολύ τυχερός, πάνω στην ατυχία του, καθώς δίπλα του βρισκόταν ένα αυτοκίνητο να ανακόψει τη δύναμη με την οποία έπεφτε το δέντρο.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και ευτυχώς είναι ελαφρά τραυματισμένος με πόνο στη μέση. 

 Στο σημείο επιχειρούν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες.

