Αυτό είναι το αεροπλάνο του μέλλοντος με οθόνες αντί για παράθυρα

Ένα φουτουριστικό αεροπλάνο αξίας 16,6 εκατ. ευρώ με οθόνες αντί για παράθυρα αποκαλύφθηκε πρόσφατα.

Το τζετ, με την ονομασία Phantom 3500, θα χρησιμοποιεί τεχνολογία στο εξωτερικό του αεροσκάφους για να παρέχει καθηλωτικές εικόνες στους επιβάτες. Η Otto Aerospace που το δημιούργησε σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το αεροπλάνο το 2027. Το αεροσκάφος διαθέτει, επίσης, εξαιρετικά λεία εξωτερική επιφάνεια, η οποία βελτιώνει τη ροή του αέρα (laminar flow), μειώνοντας σημαντικά την αντίσταση και αυξάνοντας την αποδοτικότητα καυσίμου. Χωρίς τα παράθυρα να επιβαρύνουν το αεροσκάφος, το Phantom 3500 προσφέρει οικονομική χρήση καυσίμου, περίπου 60% λιγότερο από τα παραδοσιακά αεροπλάνα, καθώς και βελτιωμένη εμβέλεια.

Το σύστημα υπερσύγχρονων καμερών παρέχει σε πραγματικό χρόνο εικόνες του εξωτερικού περιβάλλοντος, προσφέροντας στους επιβάτες μοναδική εμπειρία θέασης του ουρανού και του τοπίου. Η καμπίνα ύψους δύο μέτρων προσφέρει αρκετό χώρο για εννέα άτομα να ταξιδέψουν άνετα, ενώ στο πιλοτήριο ενσωματώνονται προηγμένα συστήματα τεχνολογίας και επόμενης γενιάς αεροναυτικών οργάνων για ακριβή έλεγχο της πτήσης. Όπως δήλωσε η Otto Aerospace: «Οι επιβάτες απολαμβάνουν εκπληκτική θέα, ενώ παράλληλα επωφελούνται από την αυξημένη αεροδυναμική και την αποδοτικότητα που προσφέρει ο σχεδιασμός πλήρους laminar flow».

Η FlexJet, εταιρεία ιδιωτικών τζετ, έχει ήδη παραγγείλει 300 μονάδες του Phantom 3500, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη της στις καινοτομίες της Otto Aerospace. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην «επανερμηνεία της οικονομίας στην επιχειρηματική και ιδιωτική αεροπορία με απλοποιημένα συστήματα, μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και απλοποιημένη συντήρηση», όπως αναφέρεται. Κατά την ομιλία του στο Paris Air Show νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος Paul Touw ανακοίνωσε τον φιλόδοξο στόχο να βρίσκεται το αεροπλάνο σε χρήση έως το 2030, δηλώνοντας ότι το Phantom 3500 είναι αποτέλεσμα αδιάκοπης καινοτομίας και τολμηρής σκέψης. «Με την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα 20 χρόνια νωρίτερα από τον στόχο του 2050, δεν ανταποκρινόμαστε απλώς στις προσδοκίες, η Otto επαναπροσδιορίζει τι είναι δυνατό στην αεροπορία», τόνισε ο Touw. «Είναι ένα μετασχηματιστικό βήμα προς ένα μέλλον όπου η προηγμένη τεχνολογία και η βιωσιμότητα συμβαδίζουν», συμπλήρωσε.