Άλκηστις Αλεξανδράτου: Παντρεύτηκε ένα χρόνο μετά τον θάνατο της Ντέμης Γεωργίου

Ένας χρόνος έχει περάσει από τον ξαφνικό θάνατο της Ντέμης Γεωργίου, γεγονός που αιφνιδίασε και βύθισε στη θλίψη το στενό περιβάλλον της.

Η 39χρονη σεφ, η οποία έφυγε από τη ζωή λόγω βακτηριακής λοίμωξης, είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο «MasterChef».

Ανάμεσα στους ανθρώπους που την αποχαιρέτησαν ήταν και η πρώην σύζυγός της, Άλκηστις Αλεξανδράτου, την οποία η Ντέμη είχε συστήσει στο κοινό από τη μέρα της οντισιόν της το 2020. Θυμίζουμε πως, παρά το γεγονός ότι είχαν ακολουθήσει χωριστούς δρόμους λίγο μετά τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό μαγειρικής, η Άλκηστις έλεγε πόσο της λείπει η αδικοχαμένη σεφ και θυμόταν με αγάπη τα όσα έζησαν μαζί.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly