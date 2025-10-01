Άγιος έρωτας : Ο Κυριάκος ελπίζει ότι ο Αντρέας θα τον βγάλει από τη φυλακή

Εξελίξεις που αναμένεται να ανατρέψουν τα πάντα έρχονται στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, ο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στις 21:00.

Στον «Άγιο έρωτα» που προβάλλεται για 2η χρονιά στον ALPHA, θα δούμε ότι ο Κυριάκος είναι πεπεισμένος πως ο Αντρέας είναι η μοναδική του ελπίδα για να βγει από τη φυλακή, ενώ ο Νικηφόρος ξεκινάει την έρευνα του στο γραφείο της Καραντωνάκη.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 6ο: Ο Παύλος, έχοντας μάθει πως μία από τις επιστολές της Ολυμπίας είχε αποδέκτη τη Θάλεια, έρχεται στο σπίτι για να προλάβει να τη βρει αυτός πριν φτάσει στα χέρια της γυναίκας του. Παράλληλα, ο Νικηφόρος ξεκινάει την έρευνα του στο γραφείο της Καραντωνάκη προσπαθώντας να καταλάβει αν πρόκειται όντως για αυτοκτονία ή αν βρίσκεται μπροστά σε άλλη μια εγκληματική ενέργεια.

Ο Κυριάκος είναι πεπεισμένος πως ο Αντρέας είναι η μοναδική του ελπίδα για να βγει από τη φυλακή, ενώ και η Χριστίνα συναντά τον Αντρέα ζητώντας του να αναλάβει το διαζύγιό της με τον Κλεάνθη. Ο πατήρ Νικόλαος ερχόμενος στην ΠΑ-ΜΑΡ για να ενημερώσει τον Παύλο για τον θάνατο της Ολυμπίας, βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με την αλήθεια. Πέφτει στα χέρια του η επιστολή που μόλις του έχει φέρει ο Τόλης από το σπίτι του παπά Χαράλαμπου.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου και Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση.

Παραγωγή: Primavisione