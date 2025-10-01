Ο Τραμπ σε Μπουρλά μετά από φτέρνισμα του Ρόμπερτ Κένεντι δίπλα του: «Φέρε μου αμέσως ένα Paxlovid»

Γέλιο σκόρπισε ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που παρουσίαζε στο Οβάλ Γραφείο την πολιτική του για την υγεία.

Η αντίδρασή του προς τον Άλμπερτ Μπουρλά της Pfizer όταν ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, που ήταν δίπλα τους φταρνίστηκε, ήταν επική.

Μετά το φτάρνισμα του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε στον ελληνικής καταγωγής, διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, και αστειευόμενος του είπε να του φέρει αμέσως ένα Paxlovid για τον κορονοϊό!

Παρουσιάζοντας την πολιτική του για την υγεία, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την Τρίτη (30.09.2025) την έναρξη λειτουργίας του TrumpRx, ενός ιστότοπου που θα επιτρέπει στους Αμερικανούς να αγοράζουν συνταγογραφημένα φάρμακα απευθείας, αντί μέσω ασφαλιστικών εταιρειών, και μάλιστα σε εξαιρετικά μειωμένες τιμές, ακόμη και κάτω από το 50% του σημερινού κόστους.

Nτόναλντ Τραμπ: «Ελπίζω να μην κόλλησα Covid…»

Την ώρα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωνε τη συμφωνία με την Pfizer και τον Άλμπερτ Μπουρλά, ο Κένεντι Τζούνιορ φτερνίστηκε στον αγκώνα του, μόλις ένα μέτρο μακριά από τον Τραμπ. «Γείτσες, Μπόμπι. Ελπίζω να μην κόλλησα Covid», είπε προκαλώντας το γέλιο των παρευρισκόμενων.

Ο Τραμπ έστρεψε το βλέμμα του προς τον Μπουρλά, που στεκόταν δίπλα του, και του είπε: «Δεν έχεις Paxlovid; Έχει Paxlovid. Φέρε μου αμέσως ένα Paxlovid», είπε, αναφερόμενος στο σκεύασμα της Pfizer κατά του Covid-19, το οποίο χρησιμοποιείται για άτομα υψηλού κινδύνου.

Η «Daily Mail» ανέφερε ότι το περιστατικό θύμισε ένα ανάλογο τον Μάρτιο του 2020, όταν ο Τραμπ απομακρύνθηκε επιδεικτικά προς τη σύμβουλο υγείας, Ντέμπορα Μπιρξ που είπε ότι είχε πυρετό.

Τότε, η Μπιρξ τον καθησύχασε γρήγορα, λέγοντας ότι το τεστ της ήταν αρνητικό, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να αναπνεύσει με ανακούφιση και να την ευχαριστήσει.



