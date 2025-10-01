Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 2-10-2025

Κηδείες - Πένθη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ.

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ) ΠΑΤΡΩΝ.

