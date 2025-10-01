Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 2-10-2025

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ χήρα ΣΩΤ. ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 86 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ) ΠΑΤΡΩΝ. 

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 88 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΛΗ, ΘΑΝΑΣΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

