Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 2-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ χήρα ΣΩΤ. ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ) ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΛΗ, ΘΑΝΑΣΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr