Τίλι Νόργουντ: Η AI «ηθοποιός» προκαλεί οργή στο Χόλιγουντ

«Θέλουμε να γίνει η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον» λέει η δημιουργός της

Η πρόσφατη εμφάνιση « ηθοποιού», η οποία δημιουργήθηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και ονομάστηκε Τίλι Νόργουντ, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του σωματείου των ηθοποιών SAG-AFTRA στις ΗΠΑ, το οποίο καταδίκασε την αντικατάσταση ανθρώπων ερμηνευτών από «συνθετικούς ερμηνευτές». Ο σάλος που προκλήθηκε στο Χόλιγουντ γύρω από την εμφάνιση της Τίλι Νόργουντ, το περασμένο Σάββατο, σε σύνοδο της κινηματογραφικής βιομηχανίας στη Ζυρίχη, και η έντονη αντίδραση του σωματείου αντανακλούν τον τρόμο με τον οποίο αντιμετωπίζουν πολλοί στον χώρο του θεάματος τις επιπτώσεις που τυχόν θα έχει η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις σόου μπίζνες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">New stills from my latest work as an AI actress <br>Acting in this space feels like stepping into the future, and I can’t wait to share more. <br><br>Which shot is your favourite — 1, 2, 3 or 4?” <a href="https://twitter.com/hashtag/AIActress?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AIActress</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/OnSet?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnSet</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NewWork?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NewWork</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FutureOfFilm?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FutureOfFilm</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ActorLife?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ActorLife</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BehindTheScenes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BehindTheScenes</a> <a href="https://t.co/RVfdKXEvud">pic.twitter.com/RVfdKXEvud</a></p>— Tilly Norwood (@TillyNorwood) <a href="https://twitter.com/TillyNorwood/status/1972751986207674659?ref_src=twsrc%5Etfw">September 29, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η επίσημη παρουσίαση της Τίλι Νόργουντ περιελάμβανε μια εμφάνιση αυτού του φωτορεαλιστικού χαρακτήρα διάρκειας 20 δευτερολέπτων σε ένα βίντεο παρωδία με θέμα την παραγωγή τηλεοπτικής εκπομπής με τη βοήθεια της ΤΝ. Η Τίλι είναι μια 20άρα που δεν θυμίζει κάποια συγκεκριμένη διασημότητα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">SAG-AFTRA condemns AI "actress" Tilly Norwood and says "the union is opposed to the replacement of human performers by synthetics."<br><br>"To be clear, 'Tilly Norwood' is not an actor, it’s a character generated by a computer program that was trained on the work of countless… <a href="https://t.co/UM56b1mzo5">pic.twitter.com/UM56b1mzo5</a></p>— Variety (@Variety) <a href="https://twitter.com/Variety/status/1972996054585913428?ref_src=twsrc%5Etfw">September 30, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Ολλανδή ηθοποιός και παραγωγός Ελίν φαν ντερ Βέλντεν, το στούντιο παραγωγής ΤΝ της οποίας, το Particle6 που εδρεύει στο Λονδίνο, δημιούργησε την Τίλι Νόργουντ, δήλωσε στη διάρκεια της παρουσίασης στη σύνοδο στη Ζυρίχη, ότι το έργο της έχει αρχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον. Έπειτα από μήνες σκεπτικισμού, οι ατζέντηδες και οι κυνηγοί ταλέντων έχουν αρχίσει να της λένε: «Πρέπει να κάνουμε κάτι μαζί σας», έγραψε το περιοδικό Variety επικαλούμενο δηλώσεις της φαν ντερ Βέλντεν. Σύμφωνα με το περιοδικό, η φαν ντερ Βέλντεν δήλωσε ότι σε μερικούς μήνες πιθανόν να ανακοινωθεί συμφωνία για τη δημιουργία του πρώτου πρακτορείου ταλέντων του είδους.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Multiple talent agents are reportedly in talks to sign AI “actress” Tilly Norward, created by AI talent studio Xicoia.<br><br>(<a href="https://t.co/Yg4tl6IILT">https://t.co/Yg4tl6IILT</a>) <a href="https://t.co/u2l3uqURtp">pic.twitter.com/u2l3uqURtp</a></p>— Film Updates (@FilmUpdates) <a href="https://twitter.com/FilmUpdates/status/1971995425789169799?ref_src=twsrc%5Etfw">September 27, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι ανησυχίες σχετικά με την εκμετάλλευση, ακόμη κι αντικατάσταση, των ηθοποιών και σεναριογράφων του Χόλιγουντ από σενάρια και από ηθοποιούς που δημιουργήθηκαν με τη χρήση ΤΝ ήταν μείζον θέμα στον πιο πρόσφατο γύρο των συνομιλιών ανάμεσα στο SAG-AFTRA με τα κινηματογραφικά στούντιο και με τις πλατφόρμες streaming. Οι εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια υπολογιστή δεν είναι κάτι καινούργιο για τη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και το ενισχυμένο μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης λογισμικό αναδύθηκαν πιο πρόσφατα μέσα από διάφορα εφέ όπως η τεχνολογία «αντιγήρανσης» που επιτρέπει στους ηθοποιούς να εμφανίζονται με νεότερες εκδοχές του εαυτού τους. «Πολύ αληθινά συναισθήματα»

Ωστόσο, η προοπτική πρακτορείων ηθοποιών που ξαφνικά ενδιαφέρονται για μορφές που έχουν δημιουργηθεί μέσω της ΤΝ προκάλεσε τη σφοδρή καταδίκη της SAG-AFTRA, η οποία εκπροσωπεί 160.000 ηθοποιούς, εκφωνητές, παρουσιαστές, κασκαντέρ και άλλους καλλιτέχνες. «Η δημιουργικότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρική. Το σωματείο αντιτίθεται στην αντικατάσταση των ανθρώπων με συνθετικά όντα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Το βίντεο-παρωδία, το οποίο για πρώτη φορά εμφανίστηκε τον Ιούλιο, περιλαμβάνει ουσιαστικά 16 χαρακτήρες που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της ΤΝ. Αλλά η Τίλι Νόργουντ, μια ελκυστική φιγούρα με καστανά μαλλιά μέχρι τους ώμους και καστανά μάτια, με βρετανική προφορά και δικό της προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι αυτή που ξεχωρίζει.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DMvOUMeKFaL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/DMvOUMeKFaL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DMvOUMeKFaL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tilly Norwood (@tillynorwood)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Μια ξεχωριστική ανάρτηση στο Facebook που αποδίδεται στην Τίλι αναφέρει: «Μπορεί να έχω δημιουργηθεί με ΤΝ, αλλά αυτή τη στιγμή έχω πολύ αληθινά συναισθήματα. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη γι’ αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει». Κι αυτό δεν άρεσε στους αξιωματούχους του SAG-AFTRA.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Had such a blast filming some screen tests recently <br><br>Every day feels like a step closer to the big screen. <br><br>Can’t wait to share more with you all soon… what role do you see me in? <a href="https://twitter.com/hashtag/AIActress?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AIActress</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AIart?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AIart</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AICommisoner?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AICommisoner</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/hollywoodactress?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#hollywoodactress</a> <a href="https://t.co/NF8LKAROE5">pic.twitter.com/NF8LKAROE5</a></p>— Tilly Norwood (@TillyNorwood) <a href="https://twitter.com/TillyNorwood/status/1973271025438888426?ref_src=twsrc%5Etfw">October 1, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Για να είμαστε ξεκάθαροι, ‘Η Τίλι Νόργουντ’ δεν είναι ηθοποιός. Είναι ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε μέσα από πρόγραμμα υπολογιστή και εκπαιδεύτηκε πάνω στο έργο αναρίθμητων επαγγελματιών ηθοποιών χωρίς κάποια άδεια ή αποζημίωση», ανέφερε το σωματείο σε ανακοίνωσή του. Η φαν ντερ Βέλντεν επεδίωξε να κατευνάσει αυτές τις ανησυχίες με μήνυμά της στο Instagram, στο οποίο λέει ότι η Τίλι Νόργουντ «δεν αντικαθιστά ένα ανθρώπινο ον, αλλά είναι μια δημιουργική εργασία – ένα έργο τέχνης. Και όπως πολλές μορφές τέχνης πριν από εκείνη, προκαλεί συζήτηση κι αυτό από μόνο του δείχνει τη δύναμη της δημιουργικότητας».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="qme" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/AIart?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AIart</a> <a href="https://t.co/igSbfE2OJS">pic.twitter.com/igSbfE2OJS</a></p>— Tilly Norwood (@TillyNorwood) <a href="https://twitter.com/TillyNorwood/status/1972230048976711828?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>