Αμαλιάδα: Σύλληψη άνδρα για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας

Ένας άνδρας συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Αμαλιάδα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία με ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αμαλιάδας, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δέκα οκτώ μηνών, για ενδοοικογενειακή βία.