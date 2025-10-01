Back to Top
Αχαΐα: Φωτιά στον Πλάτανο Ερυμάνθου

Σε πρανές

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε πρανές στον Πλάτανο Ερυμάνθου.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Ειδήσεις