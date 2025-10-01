Αχαΐα: Φωτιά στον Πλάτανο Ερυμάνθου

Σε πρανές
Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε πρανές στον Πλάτανο Ερυμάνθου.
Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones
Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις- Πού θα είναι επικίνδυνα τα φαινόμενα
Τρίμηνη κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τους φοιτητές- Μπούρας: «Τώρα είναι η ώρα του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr